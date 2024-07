Fielmann meldete starke Finanzergebnisse für das erste Halbjahr, mit einem Anstieg des Konzernumsatzes um 12 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr und einem Anstieg des EBITDA um 14 Prozent auf 235 bis 240 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 21,6 Prozent entspricht. Damit setzte Fielmann die gute Dynamik des ersten Quartals fort (Umsatzplus von 11 Prozent). Die europäischen Märkte zeigten eine bemerkenswerte Leistung, die operative Gewinnmarge stieg um 2PP auf 23%. Fielmann USA trug mit einem Wachstum von 8 Prozent 58 Millionen Euro zum Konzernumsatz bei. Mit dem Erwerb der restlichen Anteile an Óptica & Audiología Universitaria baute das Unternehmen seine Position in Spanien weiter aus. Für das Geschäftsjahr 24 bekräftigt Fielmann seine Prognose und erwartet einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro. Für das Geschäftsjahr 25 rechnet das Unternehmen mit einer EBITDA-Marge von 25% und unterstreicht damit seine Strategie der Digitalisierung und des internationalen Wachstums. Die Analysten von mwb research haben ihre Schätzungen aufgrund der höheren Margenannahmen angehoben und stufen die Aktie daher erneut mit KAUFEN und einem leicht erhöhten Kursziel von EUR 66,00 ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG