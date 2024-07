Gerresheimer hat seine Zahlen für Q2 24 veröffentlicht, die ein gemischtes Bild zeigen. In Q2 24 stieg der Umsatz von Gerresheimer nur leicht auf EUR 502,4 Mio. (+0,6% yoy), blieb aber hinter den Erwartungen von EUR 508,1 Mio. zurück. Das bereinigte EBITDA blieb mit EUR 107,3 Mio. und einer Marge von 21,4% stabil, was auf die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens angesichts geopolitischer Spannungen, Inflation und Unterbrechungen der Lieferkette hindeutet. Der Geschäftsbereich Plastics & Devices zeigte mit einem Umsatzanstieg von 6,7% und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 13,6% auf EUR 78,8 Mio. eine starke Leistung, was auf die hohe Nachfrage nach Medikamentenverabreichungssystemen zurückzuführen ist. Der Geschäftsbereich Primary Packaging Glass verzeichnete dagegen einen Umsatzrückgang von 6,9% aufgrund einer geringeren Pharmanachfrage. Für H2 erwartet Gerresheimer eine deutliche Belebung, die nach Ansicht von mwb research notwendig ist, um die GJ-Ziele zu erreichen. Mit nur geringen Anpassungen der Annahmen von mwb research bestätigen die Analysten ihr Kursziel von EUR 120,00. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Gerresheimer%20AG