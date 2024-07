Mit einem Kurssprung von über +5% gehört die ProSiebenSat1-Aktie (WKN: PSM777) am Donnerstagmorgen zu den stärksten Werten im Small Cap Index SDAX. Seit Jahresbeginn hat das Papier des deutschen Medienkonzerns fast +30% zugelegt. Was steckt hinter dem positiven Kursverlauf? Eine Bank ist bullisch Kurstreiber am Donnerstag ist eine neue Einschätzung der US-Großbank JPMorgan. Sie verbesserte das Rating der ProSiebenSat1-Aktie von bislang "neutral" ...

