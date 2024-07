Hamburg (ots) -Website-Texte müssen auf den ersten und auf den zweiten Blick überzeugen. Wenn sich Ihre Online-Präsenz vom Wettbewerb abheben soll, muss sie leicht verständlich und gut strukturiert sein. Von der Headline über den Fließtext bis zum Call-to-Action-Button: Es kommt auf jedes einzelne Wort an - für Leser*innen und Suchmaschinen. In diesem Webinar lernen Sie, wie Sie auf den Punkt kommen und mit wenigen Worten überzeugen - auch mithilfe von KI.So formulieren Sie wirkungsvolle, relevante Inhalte für die Website - auch im Hinblick auf ein gutes Ranking bei Google & CoSie können noch so viel Herzblut in das Design gesteckt haben: Wenn die Überschrift floppt, haben Sie bereits verloren. Ebenso, wenn Google mit Ihren Inhalten nichts anfangen kann. Was müssen Sie also tun bzw. schreiben, um Ihr Gegenüber und gleichermaßen Suchmaschinen abzuholen? Genau darum geht es in diesem Webinar.Die Content-Flut steigt und steigt, es wird immer schwieriger, die Aufmerksamkeit der Leser*innen auf sich zu ziehen. Gleichzeitig ist die Konkurrenz im Internet nur einen Klick entfernt. Umso wichtiger ist es, sowohl Google zu überzeugen als auch die Leser*innen sofort abzuholen und dann auch auf der eigenen Seite zu halten. Es geht darum, Sprache gezielt einzusetzen, Ihr Gegenüber emotional anzusprechen und mitzunehmen.Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.Programm:- Struktur und Aufbau von Website-Texten- Wie Sie Inhalte zu Headlines verdichten- Wie Sie präzise und lesefreundlich formulieren- Welche psychologischen Effekte Sie für sich nutzen können- Einsatz von ChatGPT und Co., um die Arbeit zu erleichtern- Grundlagen der Onpage-Suchmaschinenoptimierung- Gelungene PraxisbeispieleDieses Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die z. B. bloggen und die ihre Zielgruppe regelmäßig mit Newslettern erreichen möchten.Referentin Simone Maader arbeitet seit 2008 freiberuflich als Texterin und Content-Strategin (https://www.maader.de) für Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Seit weit mehr als einem Jahrzehnt gehört ihr Herz nun aber der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Web-Texten. Darüber hinaus coacht Simone Maader ihre Kund*innen im Bereich Content-Marketing, gibt Workshops und hält Vorträge. Ihr Ziel: Aha-Erlebnisse schaffen, inspirieren und das Netz von langweiligen Inhalten befreien.Eckdaten für das Online-Seminar Website-Texte schreiben, die User*innen und Suchmaschinen überzeugen- Termin: Donnerstag, 19. September 2024, 11:00 - 13:00 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 108 Euro zzgl. MwSt. / 128,52 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor DurchführungHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/website-texte-schreiben-die-userinnen-und-suchmaschinen-uberzeugen-registrierung-915999638577?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5821038