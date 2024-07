© Foto: Peter Morgan/AP/dpa



Die schlechten Nachrichten beim Apotheken-Riesen DocMorris sind gut verpackt. Unterdessen macht Bayer Fortschritte bei einer Parkinson Behandlung und der Tipp des Tages ist ein Apple-Zulieferer. Die Aussicht auf eine sinkende Inflation in den USA zieht am Donnerstag Investoren an den Aktienmarkt. Die Anleger hoffen, dass baldige Zinssenkungen Realität werden. Der deutsche Leitindex steigt im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 18.459 Punkte. Bereits gestern hatte der DAX den am Dienstag erlittenen Rückschlag weitgehend wettgemacht. Der anhaltende Aufschwung bei US-Technologiewerten trug auch hierzulande zu einer positiven Börsenstimmung bei. Letztlich stieg der DAX um 0,9 Prozent auf 18.407 …