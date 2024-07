München (ots) -Am kommenden Sonntag ist es genau einen Monat her, dass die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland angepfiffen wurde. Nun steht für den Tag das große Finale an. Die ARD überträgt live ab 19:15 Uhr (Anstoß: 21:00 Uhr) Spanien gegen England im Ersten und in der ARD Mediathek.Für die Sendung ist die ARD auf allen Positionen hochkarätig besetzt: Esther Sedlaczek und Alexander Bommes moderieren gemeinsam in Berlin, Almuth Schult und Bastian Schweinsteiger steuern ihre Expertise bei. Reporter der Partie ist Tom Bartels, unterstützt von Thomas Hitzlsperger. Auch Thomas Broich hat an diesem EM-Abschlussabend noch einmal einen Einsatz. Er ist als Experte bei der Audio-Livereportage mit an Bord.Im Anschluss an die Live-Übertragung lädt Stephanie Müller-Spirra ab ca. 00:00 Uhr zum letzten "Sportschau-EM-Kneipenquiz" bei dieser EM ein.Das Halbfinale Niederlande - England verfolgten gestern Abend live im Ersten 15,398 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit war es das bislang erfolgreichste nicht-deutsche Spiel bei dieser EM. Der Marktanteil lag bei 57,2 Prozent. Bei den 14-49-Jährigen erreichte die Übertragung 71,2 Prozent; 5,26 Millionen aus dieser Zielgruppe schalteten das Spiel ein.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deundWDR Kommunikation,Telefon 0221/220 7100, E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5821080