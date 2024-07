Wien (www.anleihencheck.de) - Der Rückblick auf die ersten sechs Monate des Jahres 2024 bringt Erfreuliches, Überraschendes und Ernüchterndes, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Als absolut erfreulich lasse sich die sehr positive Entwicklung am globalen Aktienmarkt bezeichnen, getragen von der Wachstumsdynamik der Unternehmen mit Bezug zur AI-Technologie. Des Weiteren hätten den Aktienmarkt die Fortsetzung des Turnarounds bei den Unternehmensergebnissen auf breiter Front, die in der Folge positiven Analystenrevisionen bei den Gewinnschätzungen in allen Marktregionen, die immer noch sehr hohen Niveaus bei den operativen Margen und nicht zuletzt die Aussicht auf Zinssenkungen im Jahresverlauf beflügelt. Als überraschend sei der bislang entspannte Umgang des Kapitalmarktes zu bezeichnen, nämlich in Anbetracht der zahlreichen geopolitischen Krisen und deren effektiven Auswirkungen wie unterbrochene Lieferketten im globalen Handel, verteuerte Frachtraten und Rohstoffe durch erhöhte Risikoprämien, erschwerte Import- und Exportrahmenbedingungen infolge von Zöllen und anderen wirtschaftspolitischen Restriktionen. ...

