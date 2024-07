Der Platinpreis erlebt eine Zeit der Volatilität, steht aktuell bei 993 US-Dollar und verzeichnet einen Anstieg von 1,1 % in den letzten 24 Stunden. Diese Erholung kann jedoch den wöchentlichen Rückgang von -3,3 % nicht vollständig ausgleichen. In diesem Artikel analysieren wir die Hintergründe dieser Preisbewegungen und die entscheidenden Faktoren, die in den kommenden Tagen die Richtung des Marktes beeinflussen könnten.Die Entwicklung des Platinmarktes (TVC:PLATINUM) wird stark von internationalen politischen und wirtschaftlichen Dynamiken ...

