Lufthansa Airlines verschärft Sparkurs - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Lufthansa Airlines will weiter sparen. Da die im April angekündigten Maßnahmen nicht ausreichten, "senken wir weiter kurzfristig die Sach-, Personal- und Projektkosten", schrieb der zuständige Lufthansa-Bereichsvorstand Jens Ritter laut Handelsblatt in einem im Intranet veröffentlichten Brief. Die Erlöse der Kernmarke seien niedriger als erwartet bei gleichzeitig anhaltend hohen Kosten.

Die Sachkosten in den administrativen Bereichen würden um 20 Prozent gesenkt, im Marketing seien es 10 Prozent, berichtet die Zeitung weiter aus dem ihr vorliegenden Schreiben. Zudem würden frei werdende Stellen in der Verwaltung nicht mehr besetzt, auch müssten Urlaubsansprüche und Gleitzeiten bis Jahresende abgebaut werden. Alle nicht betriebsnotwendigen Projekte würden auf Eis gelegt.

Ritter sprach von einer "neuen Realität". Es handele sich um "keine Krise, sondern eine strukturelle Veränderung". Die Ticketpreise normalisierten sich nach einem kräftigen Anstieg in den vergangenen zwei Jahren, gleichzeitig trieben hohe Tarifabschlüsse die Kosten in die Höhe. Zudem gebe es mehr Wettbewerb auf den lukrativen Strecken Richtung USA und Asien.

Von der Lufthansa war auf Anfrage von Dow Jones Newswires unmittelbar keine Stellungnahme zu erhalten.

July 11, 2024 06:25 ET (10:25 GMT)

