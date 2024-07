Die offiziellen US-Lagerbestandsdaten des DOE und die bullishen Monatsreporte von OPEC und EIA konnten die Ölpreise gestern befeuern. Für die Inlandspreise deuteten sich spürbare Preisaufschläge an, die durch den gestärkten Euro jedoch abgedämpft werden konnten. Während Verbraucher in Deutschland und der Schweiz mit leichten Aufschlägen rechnen müssen, zeigen sich die Heizölpreise in Österreich recht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...