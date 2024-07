© Foto: Armin Weigel - dpa



Für Uran-Werte ging es am Mittwoch steil bergauf, vor allem Cameco verzeichnete starke Kursgewinne. Grund ist eine geplante Steuererhöhung in Kasachstan.Laut Angaben des Branchenverbandes World Nuclear Association ist der in Zentralasien gelegene Binnenstaat Kasachstan der größte Uranförderer der Welt. Mit 45,1 Prozent stammte im Jahr 2021 fast die Hälfte des weltweit geförderten Urans aus der ehemaligen Sowjetrepublik. Hauptförderland plant kräftige Steuererhöhung Um seinen Haushalt zu stärken, hat Kasachstan nun eine Steuererhöhung beschlossen. Diese soll ab 2025 greifen und in der Uran-Förderung tätige Bergbaukonzerne betreffen. Das soll auch für den heimischen Förderer Kazatomprom sowie …