Machtwechsel zwischen Dogwifhat und BONK - Hat WIF ausgedient?

Meme Coins haben in diesem Jahr bisher zu den gefragtesten Kryptowährungen gehört. PEPE ist in der Spitze auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 7 Milliarden Dollar gestiegen und mit BRETT, WIF, FLOKI und BOME sind auch zahlreiche neue Milliarden Dollar Meme Coins aufgekommen. Mehr, als es bisher je gegeben hat. Dogwifhat hat schnell von sich reden gemacht, nachdem der Coin auf der Solana Blockchain fast die 5 Milliarden Dollar Marke erreicht hat. Inzwischen hat BONK aber wieder die Nase vorn. Bedeutet das, dass Dogwifhat ausgedient hat?

BONK ist wieder Nummer 1

Wenn heute vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass er einen Milliarden Dollar Meme Coin launchen möchte, wäre dafür höchstens die Ethereum Blockchain in Frage gekommen - oder wie im Fall von Dogecoin eine eigene Chain. Mit dem Megaerfolg von BONK hat sich das schlagartig geändert. BONK war der erste Meme Coin, der auf der Solana Chain die Milliarden Dollar Marke geknackt hat und damit einen regelrechten Hype ausgelöst hat. Seitdem ist das On Chain Handelsvolumen auf Solana häufig höher als das auf Ethereum.

Solana is now on the way to doubling Ethereum in daily DEX volume pic.twitter.com/GvNar5DoHI - MartyParty (@martypartymusic) June 30, 2024

Meme Coin Trader sind schnell auf den Geschmack gekommen, dass sie auf der Solana Chain nicht nur günstiger, sondern auch schneller handeln können. Gerade im Meme Coin Bereich geht es oft um Kleinanleger, die mit 100 Dollar oder weniger ihr Glück versuchen, wobei es natürlich einen noch größeren Unterschied macht, ob man 20 Dollar oder einen Cent für eine Transaktion zahlt.

Das hat schnell dazu geführt, dass Solana mit Dogwifhat und BOME weitere Milliarden Dollar Meme Coins hervorgebracht hat, wobei WIF schnell an BONK vorbeigezogen und sogar auf knapp 5 Milliarden Dollar gestiegen ist. Inzwischen ist es aber wieder zum Machtwechsel gekommen und BONK ist wieder mehr wert als Dogwifhat.

(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Zwar liegt Dogwifhat noch in Bezug auf das Handelsvolumen vorn, im Fall einer Korrektur ist das aber nicht unbedingt ein Vorteil, da eine Korrektur unter hohem Volumen nicht nur auf mangelnde Handelsaktivitäten zurückzuführen ist, sondern sich eben bewusst viele Käufer dazu entscheiden, ihre WIF-Token zu verkaufen.

Hat Dogwifhat ausgedient?

Die Frage, ob der Hype um Dogwifhat damit verflogen ist, ist schwer zu beantworten. Die Vergangenheit hat bereits mehrfach gezeigt, dass WIF oft der Top Mover unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung war. Wenn es für Bitcoin bergab ging, hat WIF deutlich mehr verloren, wenn sich der Markt erholt hat, ist der WIF-Kurs auch gerne mal an einem Tag um 15 - 20 % gestiegen. Das könnte auch in Zukunft schnell wieder der Fall sein, sodass eine Erholung und auch ein Run auf ein neues Allzeithoch nicht auszuschließen sind, wenn sich Bitcoin wieder auf die 70.000 Dollar Marke zubewegen sollte.

Allerdings gilt an den Börsen auch die Regel, dass Stärke Stärke erzeugt, weshalb sich in den nächsten Wochen mehr Trader dazu entscheiden könnten, BONK zu kaufen, um von der aktuellen Dynamik zu profitieren. Die aktuelle Marktlage deutet aber darauf hin, dass beide Coins in der zweiten Jahreshälfte noch zu den Gewinnern gehören könnten, da Meme Coins schon im ersten Halbjahr die großen Renditebringer unter den Top 100 Coins waren. Von dieser Stimmung profitiert auch der neue Base Dawgz ($DAWGZ), der ebenfalls kurz vor einer Kursexplosion stehen könnte.

Base Dawgz steuert auf 2,5 Millionen Dollar Marke zu

Während sich Anleger bei den meisten Coins entscheiden müssen, ob sie auf der Ethereum Blockchain oder auf Solana handeln wollen, sieht es bei Base Dawgz ($DAWGZ) anders aus. Hier setzen die Entwickler von Anfang an auf einen Multi Chain Launch, sodass der Coin, der ursprünglich auf der Base Chain angesiedelt ist, auch auf Ethereum, Solana, Avalanche und BSC gehandelt werden kann. Dadurch wird ein breites Publikum angesprochen, was schnell für eine Kursexplosion sorgen kann, da sich so leichter Käufer finden, die den Kurs in die Höhe treiben können.

(Base Dawgz Initial Coin Offering - Quelle: Base Dawgz Website)

Die Base Dawgz Token ($DAWGZ) sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und werden noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt. Dennoch haben Anleger innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von über 2,4 Millionen Dollar gekauft. Laut dem Whitepaper wird der Tokenpreis alle 7 Tage um 5 % erhöht, sodass frühe Käufer bis zum Listing an den Börsen schon einen Buchgewinn mitnehmen können, während es anschließend schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

