Chart des Tages | GBPUSD (11.07.2024)

Die britische Wirtschaft verzeichnete im Mai ein schnelleres Wachstum als erwartet, mit einem Anstieg des BIP um 0,4 - gegenüber dem Vormonat, angetrieben durch starke Leistungen in einigen Sektoren. Dies lag über den Erwartungen der Analysten von 0,2 - Der starke Aufschwung nach dem flachen Wachstum im April wurde vom Bausektor hervorgehoben, der die höchste Wachstumsrate seit fast einem Jahr verzeichnete, was vor allem auf den Wohnungsbau und Infrastrukturprojekte zurückzuführen ist. Andererseits stieg die Produktion des verarbeitenden Gewerbes um 0,4 - gegenüber dem Vormonat (im Einklang mit den Erwartungen), während die Industrieproduktion einen bescheidenen Anstieg von 0,2 - gegenüber dem Vormonat verzeichnete (Prognose: 0,3 - was eine positive Verschiebung der Wirtschaftstätigkeit insgesamt widerspiegelt...

