DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.01 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.681,25 -0,1% +15,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.881,25 -0,1% +20,0% Euro-Stoxx-50 4.976,22 +0,4% +10,1% Stoxx-50 4.536,63 +0,4% +10,8% DAX 18.449,09 +0,2% +10,1% FTSE 8.216,84 +0,3% +6,0% CAC 7.603,01 +0,4% +0,8% Nikkei-225 42.224,02 +0,9% +26,2% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 131,13 -0,22 -6,54 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,53 +0,02 -0,04 US-Rendite 10 J. 4,28 -0,00 +0,40

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,42 82,10 +0,4% +0,32 +15,0% Brent/ICE 85,42 85,08 +0,4% +0,34 +12,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,17 30,66 +1,7% +0,51 -4,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.381,60 2.371,28 +0,4% +10,32 +15,5% Silber (Spot) 31,01 30,80 +0,7% +0,21 +30,4% Platin (Spot) 989,10 994,00 -0,5% -4,90 -0,3% Kupfer-Future 4,58 4,60 -0,5% -0,02 +16,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Die jüngste Rekordjagd der Wall Street könnte am Donnerstag ein Ende finden. Denn der Aktienterminmarkt deutet aktuell einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Allerdings sprechen Händler von einer Momentaufnahme ohne Wert. Denn noch vor der Startglocke werden unter anderem die US-Verbraucherpreise für Juni veröffentlicht. Die Inflationsdaten stellen einen wichtigen Katalysator für Aktien dar. In der aktuellen Zinsdebatte erhoffen sich Anleger weitere Hinweise auf den künftigen Zinspfad der Fed. Ein niedrigerer Wert dürfte den Aktienmarkt wahrscheinlich beflügeln, da er der Fed mehr Spielraum für Zinssenkungen einräumt, während ein höherer Wert bedeuten könnte, dass die Zinsen vermutlich länger auf höherem Niveau verharren dürften - ein für Aktien ungünstiges Szenario.

Pepsico hat zwar einen Gewinn für das zweite Quartal gemeldet, der die Erwartungen übertraf. Der Umsatz blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Eine Schwäche bei Fertiggerichten in Nordamerika und die Auswirkungen von Produktrückrufen bei Quaker Foods belastete den US-Konzern. Vorbörslich verliert der Kurs knapp 2 Prozent.

WD-40 springen um über 12 Prozent nach oben, nachdem die Drittquartalszahlen besser als gedacht ausgefallen sind.

Delta Air Lines enttäuscht mit dem Ausblick, der Kurs bricht um 9,8 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende SDM 0,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 236.000 zuvor: 238.000 Realeinkommen Juni Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+3,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Die Hoffnung auf günstig ausfallende US-Inflationsdaten im späteren Tagesverlauf und die weitere Erholung an der französichen Börse sorgen für eine Fortsetzung des Kursaufschwungs. Für Zinsoptimismus sorgte zuletzt Fed-Chef Jerome Powell mit seinen Aussagen im US-Kongress. Weil die US-Notenbank aber auf Datenabhängigkeit setzt, braucht es nun auch günstige Preisdaten. In Paris erholen sich St. Gobain um 1,4 Prozent, Societe Generale um 1,1 Prozent und BNP Paribas um 1 Prozent. Auf Branchenebene sind in Europa nach günstigen Vorlagen der US-Branchentitel Versorgeraktien gesucht (+0,8%). Um 1,4 Prozent nach oben geht es für Bayer. Die US-Tochter hat für ein Parkinson-Medikament den begehrten Fast-Track-Status für eine schnelle Zulassungsüberprüfung erhalten. Positiv werden die Geschäftszahlen von Gerresheimer aufgenommen. Der Kurs steigt um 2,1 Prozent. Der Kurs des Wettbewerbers Schott Pharma zieht um 0,6 Prozent an. Fielmann (+3,2%) hat den Umsatz vor allem dank des Wachstums auf den internationalen Märkten deutlich gesteigert. Die operative Marge legte dank Sparmaßnahmen zu. Fraport werden nach Verkehrszahlen 3 Prozent niedriger gesehen. Im Juni lagen die Passagierzahlen in Frankfurt immer noch 14,4 Prozent unter dem Wert des entsprechenden Monats im Vor-Corona-Jahr 2019. In Zürich sacken Docmorris nach einem Zwischenbericht um fast 20 Prozent ab.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:19 Mi, 17:06 % YTD EUR/USD 1,0851 +0,2% 1,0838 1,0822 -1,8% EUR/JPY 175,30 +0,2% 175,27 174,91 +12,7% EUR/CHF 0,9746 +0,1% 0,9748 0,9732 +5,0% EUR/GBP 0,8427 -0,0% 0,8426 0,8433 -2,9% USD/JPY 161,55 -0,0% 161,73 161,66 +14,7% GBP/USD 1,2875 +0,2% 1,2863 1,2833 +1,2% USD/CNH (Offshore) 7,2785 -0,2% 7,2859 7,2908 +2,2% Bitcoin BTC/USD 58.437,90 +1,7% 57.976,99 57.517,24 +34,2%

Pfund Sterling und die Renditen britischer Staatsanleihen (Gilts) ziehen etwas an, nachdem neue BIP-Daten zeigen, dass die britische Wirtschaft im Mai um 0,4 Prozent gewachsen ist und damit die Konsensschätzung von 0,2 Prozent übertroffen hat. Die Pfund-Stärke könne jedoch nur von kurzer Dauer sein, so ein Experte. Sein Haus halte nämlich eine Zinssenkung im August für weiter wahrscheinlich.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend deutlich im Plus haben sich die Börsen gezeigt. Rückenwind erhielten sie aus den USA. In der Region gesucht waren Technologiewerte, allen voran die Aktien der Chiphersteller. Sie erhielten einen Schub von TSMC. Der taiwanische Chipgigant hat im Juni dank der hohen Nachfrage nach KI-Chips einen überraschend starken Umsatz verbucht. Die TMSC-Aktie stieg um 3,4 Prozent auf Rekordhoch. Der Leitindex Taiex markierte ebenfalls ein Rekordhoch. Seit Jahresbeginn summieren sich die Gewinne des Taiex auf 36 Prozent. In Tokio ging es für den Nikkei-225 erstmals über die Marke von 42.000 Punkten. Im Technologiesektor gewannen Sony 3,6 und Softbank Group 0,8 Prozent. Dass die japanischen Maschinenbauaufträge wider Erwarten deutlich zurückgegangen sind, belastete nicht. Die Daten gelten als notorisch volatil. Gleichwohl könnten sie auf eine Schwäche der japanischen Wirtschaft hindeuten und die Bank of Japan vorerst von Zinserhöhungen absehen lassen. In Hongkong gewannen Technologiewerte im Schnitt 2,7 Prozent. An den chinesischen Börsen stützte die Entscheidung der chinesischen Börsenaufsicht, Leerverkäufe und quantitativen Handel stärker zu kontrollieren. Die südkoreanische Notenbank hatte wie erwartet ihren Leitzins bestätigt. Die Inflation in Südkorea war zwar zuletzt zurückgegangen. Im Chipsektor legten SK Hynix um 0,8 Prozent zu. Die Aktie des Videospieleentwicklers Shift Up, hinter dem Tencent (+1,8% in Hongkong) steht, sprang bei ihrem Börsendebüt um 18 Prozent nach oben. Der Aktienmarkt in Sydney beendete den Handel in der Nähe seines Rekordhochs.

CREDIT

Weiter auf ihrem leichten Einengungskurs zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS). Die Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell im US-Kongress hatten für globalen Optimismus gesorgt, dass demnächst Zinssenkungen beginnen könnten. Ob dies berechtigt ist, darüber könnten um 14.30 Uhr MESZ die neuesten US-Inflationsdaten Aufschluss geben. Sollte die Inflation stärker gestiegen sein als prognostiziert, wäre eine Gegenbewegung zu erwarten. Auch die CDS-Spreads dürften sich dann wieder ausweiten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

Die US-Bayer-Tochter AskBio bekommt für ihren gentherapeutischen Ansatz zur Behandlung von moderaten Formen der Parkinson-Krankheit beschleunigte Zulassungsverfahren in den USA und in Großbritannien. Die US-Gesundheitsbehörde gewährte dem Gentherapie-Kandidaten AB-1005 den Fast-Track-Status, von der britische Arzneimittelaufsicht MHRA wurde er mit dem Innovation Passport ausgezeichnet.

EON

und MAN Truck & Bus wollen gemeinsam die Ladeinfrastruktur für Elektro-Nutzfahrzeuge in Deutschland und auch in Europa voranbringen. Die beiden Unternehmen wollen sie im Rahmen einer neuen Kooperation europaweit rund 170 Standorte mit circa 400 Ladepunkten für das öffentliche Laden von Elektro-Lkw, -Bussen und -Transportern aufbauen.

LUFTHANSA AIRLINES

will weiter sparen. Da die im April angekündigten Maßnahmen nicht ausreichten, "senken wir weiter kurzfristig die Sach-, Personal- und rojektkosten", schrieb der zuständige Lufthansa-Bereichsvorstand Jens Ritter laut Handelsblatt in einem im Intranet veröffentlichten Brief. Die Erlöse der Kernmarke seien niedriger als erwartet bei gleichzeitig anhaltend hohen Kosten.

FIELMANN

hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr vor allem dank des Wachstums auf den internationalen Märkten deutlich gesteigert. Die operative Marge legte dank Sparmaßnahmen zu.

HELSING

Das KI-Rüstungsunternehmen Helsing hat in einer Serie-C-Finanzierungsrunde 450 Millionen Euro erhalten. Die Runde wurde von General Catalyst angeführt, weitere beteiligte Investoren sind Elad Gil, Accel, Saab, Lightspeed, Plural und Greenoaks.

HOCHTEIIEF

Bei Hochtief erhalten rund 2.500 Beschäftigte in der Essener Konzernzentrale und in den deutschen Niederlassungen mehr Geld. Im September erhalten sie zunächst eine Inflationsausgleichsprämie von 1.750 Euro. Im Januar folgt dann eine Anhebung der Löhne um 275 Euro und der Gehälter um 255 Euro. Außerdem sollen die Einkommen jeweils zum Juni nächsten und übernächsten Jahres noch einmal um 4,2 bzw 3,9 Prozent steigen.

NORDEX

hat mit der E energija group einen Vertrag über die Lieferung und Installation ein 42-MW-Windprojekt in Litauen unterzeichnet. Der Auftrag umfasst zudem einen Servicevertrag für die Wartung der Anlagen über 35 Jahre.

APPLE

Die Europäische Kommission hat von Apple angebotene Zugeständnisse bei der Bezahlfunktion für rechtsverbindlich erklärt. Damit würden die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kommission ausgeräumt.

ARCHEGOS

Bill Hwang, Gründer des im März 2021 kollabierten Hedgefonds Archegos Capital Management, ist verurteilt worden. Eine Jury in New York sprach ihn der Manipulation von Aktienkursen und des Bankenbetrugs schuldig.

BARRY CALLEBAUT

hat mit kräftigen Schwankungen beim Kakaopreis zu kämpfen. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres bei einer nur leicht höheren Absatzmenge deutlich steigern, weil es die hohen Kakaopreise weitergeben konnte.

BHP

wird seine australischen Nickelaktivitäten im Laufe dieses Jahres aufgrund eines weltweiten Überangebots des Metalls, einem der wichtigsten Bestandteile von Batterien für Elektrofahrzeuge, einstellen.

CREDIT AGRICOLE

befindet sich einem Bericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf der Hanseatic Bank, die sich im Besitz der Societe Generale befindet. Die mögliche Transaktion würde das deutsche Verbraucherkreditgeschäft mit rund 600 Millionen Euro bewerten, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen.

PEPSICO

hat zwar einen Gewinn für das zweite Quartal gemeldet, der die Erwartungen übertraf. Der Umsatz blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Eine Schwäche bei Fertiggerichten in Nordamerika und die Auswirkungen von Produktrückrufen bei Quaker Foods belastete den US-Konzern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2024 07:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.