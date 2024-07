Porsche Automobil Vorzugsaktie: Schwache Absatzzahlen im 1. Quartal trüben das Bild | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 09.07.2024

AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - Porsche Automobil Vorzugsaktie

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 42,93 EUR

Marktkapitalisierung: 6,53 Mrd. EUR

Umsatz 2023: 4,54 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 87,46 %

KGV 2024*: 2,53 %

4 Wochen Performance: - 12,70 %

Bewertung: Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*: 5,98 %

Branche: Automobil

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern erwägt wegen der schwachen Nachfrage das Werk in Brüssel zu schließen, wo die Q8-e-tron Modellfamilie gebaut wird. Die Nachfrage nach diesen Fahrzeugtypen ist schwach. Neben der schwachen Nachfrage bestehen an diesem Standort auch strukturelle Herausforderungen, die zu hohen Produktionskosten führen. Der Betriebsrat fordert eine zukunftsfähige Perspektive für das Werk. Ob sich dies einstellt, bleibt abzuwarten. Eine Schließung des Werks würde Belastungen von 1,7 Mrd. EUR nach sich ziehen. Audi beschäftigt an diesem Standort gut 3.000 Mitarbeitende.

Das Unternehmen hat auch mitgeteilt, dass es auf dem wichtigen Absatzmarkt in China im 1. Halbjahr einen Absatzeinbruch von gut 30 Prozent auf nur noch 29.551 Fahrzeuge hinnehmen musste. In der Summe hat Porsche in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 7 Prozent weniger Auslieferungen vorgenommen. Abgesetzt wurden 155.945 Sportwagen. Hintergrund ist, dass Porsche aktuell fünf seiner sechs Modellreihen aktualisiert. Dieser Umstellungsprozess führt immer zu Angebotslücken, so ein Unternehmenssprecher. Positiv haben sich im 1. Halbjahr insbesondere Deutschland entwickelt - hier stiegen die Auslieferungen um 22 Prozent an, in Europa insgesamt wurden 6 Prozent mehr Fahrzeuge abgesetzt.

Der Konzern hat auch die Ergebnisprognose für das laufende Jahr angepasst. Statt der erwarteten 5,0 Mrd. EUR bis 5,5 Mrd. EUR erwartet Porsche jetzt ein Ergebnis zwischen 3,8 Mrd. EUR und 5,8 Mrd. EUR. Grund für die Prognose Anpassung ist die Kapitalverflechtung mit der Volkswagen AG an der Porsche mit 31,9 Prozent beteiligt ist. VW hat ihrerseits die Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt, was einen direkten Einfluss auf die Ergebnisrechnung von Porsche hat...

