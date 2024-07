Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Corning | DocMorris | Bayer - diese Aktien ziehen im Windschatten von Apple mit an - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - verhaltener Optimismus Tops & Flops - Porsche verschnauft am DAX-Ende Pepsi - Zahlen und Ausblick kommt nicht an DocMorris - das Märchen vom E-Rezept Apple - auf KI-Welle wieder zur Nr. 1 aufgestiegen Zulieferer - diese Aktien steigen mit Apple Palantir - geht jetzt richtig los - Bayer - neue Hoffnung dank FDA Fast-Track-Status Gerresheimer - langsam läuft es wieder Hugo Boss - Fraser Group stockt auf Fielmann - gelungene Überraschung Südzucker - Kosten zu hoch Evotec - Deutsche Bank eleminiert Wochengewinn Zuschauerfragen