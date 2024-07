Hamburg (ots) -Noch näher an den Menschen im Stadtteil - für dieses Ziel geht das NDR Landesfunkhaus Hamburg ganz neue Wege: ab Sonnabend, den 13. Juli starten NDR 90,3, das Hamburg Journal und die digitalen Angebote von NDR Hamburg ein Pop-up Studio in der Fußgängerzone "Bremer Straße" mitten im Zentrum von Harburg.Für zwei Monate, bis zum 13. September stehen Live-Sendungen, Talk-Formate, und Dialog mit den Menschen vor Ort auf dem Programm."Wir wollen wissen, was die Hamburgerinnen und Hamburger von ihrem NDR erwarten", sagt Hendrik Lünenborg, Direktor des Landesfunkhauses Hamburg, "und dafür müssen wir uns treffen und miteinander sprechen. Im Pop-up-Studio wird es tolle Begegnungen mit den Menschen vor Ort und vor allem auch neue Impulse für die Berichterstattung über den Süderelbe-Raum geben."Standort des Pop-ups ist mitten im Zentrum von Harburg. In der Bremer Straße 3 beziehen die Programm-Macher*innen in der Fußgängerzone eine leerstehende Ladenfläche. Hier soll an jedem Werktag eine Aktion stattfinden, vom 15. bis 19. Juli meldet sich z.B. NDR 90,3 Nachmittagsmoderator Stephan Heller täglich aus Harburg und präsentiert die komplette Sendung aus dem temporären Studio.Und auch die Hamburger Landespolitik wird sich hier wiederfinden: bereits am 12. Juli, also einen Tag vor Eröffnung, stellt sich der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher den Fragen im Sommerinterview. Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank und die Fraktionsspitzen der in der Bürgerschaft vertretenen Parteien folgen im Juli und August. Die Gespräche werden immer im Pop-up-Studio aufgezeichnet und dann am selben Tag in der 18.00 Uhr-Ausgabe des Hamburg Journals gesendet."Neben den Sendungen wollen wir aber auch mit den Harburgerinnen und Harburgern und den Menschen aus den umliegenden Stadtteilen ins Gespräch kommen"; sagt Hendrik Lünenborg, "Was beschäftigt Sie aktuell besonders? Erzählen Sie es uns! Aus den Redaktionen von NDR Hamburg ist in den nächsten Monaten in den Öffnungszeiten immer jemand vor Ort, mit dem Sie sprechen können. Kommen Sie einfach vorbei!"NDR Pop-up-Studio in HarburgBremer Str. 3Start: 13. Juli, Ende: 31. August 2024Geöffnet Mo. - Sa., 10.00 - 16.00 UhrNDR 90,3 Nachmittag mit Stephan Heller live täglich vom 15. - 19. Juli, weitere Live-Sendungen folgen.Sommerinterview mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher am 12. Juli, weitere Interviews folgen.Die aktuelle Programmübersicht des Pop-up-Studios gibt es hier: http://ots.de/YMePTJPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5821167