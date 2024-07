Lugano (ots) -"Ka-Ching" war einmal - jetzt macht es "Clanq"! Mit der gemeinsamen Finanz-App von Cornér Bank und Clanq wird Sparen für Familien kinderleicht. In Deutschland seit über zwei Jahren auf dem Markt, ist die Clanq App nun auch offiziell in der Schweiz angekommen. Mit der Cornér Bank steht Clanq ein starker Partner beiseite, um Familienkonten und Zahlungskarten anzubieten. Zudem unterstützt Clanq Familien mit Know-how rund ums Thema der finanziellen Vorsorge und nachhaltiges Sparen.Bedürfnisse von Eltern stehen im VordergrundGeld zur Seite legen für die Zukunft - das fällt manchen Eltern gar nicht so leicht. Mit Clanq will die Cornér Bank die Bedürfnisse von Familien in der Schweiz in der Funktion als Bankpartner abdecken und bringt ein Produkt auf den Markt, das so noch nicht existiert. Mit einer Kombination aus Cashback, Spar-Zielen und der Unterstützung des ganzen Familienclans fällt das Sparen gleich viel leichter!Mehr Erspartes dank Cashback und Spar-Regeln"Clanq" soll an das Geräusch erinnern, wenn eine Münze ins Sparschwein fällt - und das passiert in der App ziemlich oft. Jedes Mal, wenn ein Familienmitglied mit der Clanq Karte bezahlt, bekommt das Kind automatisch Cashback. Zusammen mit individuellen Spar-Regeln wächst das finanzielle Polster so regelmässig Stück für Stück weiter - ohne, dass die Eltern im oft stressigen Familienalltag auch noch daran denken müssen.Family Banking für den ganzen "Clan"Clanq ist ein Wortspiel aus "Clan" und "Bank". In der Clanq App hat jedes Kind ein eigenes digitales Sparschwein. Innerhalb des Familienclans lassen sich Konten einfach und sicher verknüpfen, um gemeinsam zu sparen.Familienmitglieder werden direkt über die App eingeladen. Mit der bestellten Kreditkarte können sie dank Cashback bei jedem Einkauf direkt beim Sparen für die Kinder mithelfen, ohne ein neues Konto zu eröffnen.Zeitgemässer Mehrwert durch ClanqClanq unterstützt Eltern mit einer modernen App, nachhaltig für die Zukunft ihrer Kinder vorzusorgen. Das Fintech arbeitet daran, die App mit den Funktionalitäten "Kids- und Teenagebanking" - also für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche von 7 bis 18, zu erweitern. Damit können alle aus der Familie über ihr eigenes Geld verfügen.Dies bietet Clanq powered by Cornér bereits heute an:- Finanz-App mit direkter Bestellung der Zahlungskarte- Verschiedene Kontoarten und Zahlungskarten für Eltern und unterstützende Familienmitglieder, sowie digitale Sparschweine für Kinder- Cashback bei jedem Einkauf, zusätzliche Angebote bei unseren Cashback-Partnern mit bis zu 20 % und im Cashback-Online-Shop gibt es sogar 25 %- Automatische Spar-Regeln zum Erreichen der individuellen ZieleChristina Hammer, Clanq Co-Founderin und selbst Mutter: "Die Finanzwelt verändert sich rasant und gerade für junge Eltern ist es neben all den anderen Herausforderungen schwierig, den Überblick zu behalten. Dabei ist Finanz-Erziehung besonders heute ein bedeutender Baustein für eine sichere und unabhängige Zukunft. Und das Wichtigste ist dabei natürlich die Vorbildfunktion der Eltern, weshalb wir zum Beispiel auch gerade Mütter animieren wollen, sich an das Thema heranzuwagen."Alessandro Seralvo, Executive Vice President Cornér Bank: "Als Familienunternehmen in der dritten Generation spielen familiäre Werte seit jeher eine zentrale Rolle in all unseren Aktivitäten. Es freut uns daher sehr, mit Clanq den idealen Partner gefunden zu haben, der unsere Werte teilt. Gemeinsam mit Clanq stellen wir Familien ein ausgezeichnetes digitales Instrument zur Verfügung, das Verwandten und Freunden erlaubt, dem Nachwuchs langfristig den finanziellen Grundstein zu legen. Besonders stolz sind wir natürlich, dieses innovative Fintech-Produkt in unserem Heimmarkt Schweiz lancieren zu dürfen."Mehr Informationen: clanq.chPressekontakt:Cornér Bank AGDaniela GamppHead Corporate Communicationdaniela.gampp@corner.ch+41 91 800 56 09cornergroup.chClanq AGChristina HammerCo-Founder & CMOchristina@clanq.ch+41 79 296 22 02clanq.chOriginal-Content von: Cornér Banca SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019252/100921435