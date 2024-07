Die Zapp Electric Vehicles-Aktie (WKN: A403S8) ist der Hotstock dieser Tage. Das Papier des britischen Elektro-Scooter-Herstellers erlebte in den letzten Tagen eine Achterbahnfahrt, die ihresgleichen sucht. Vom 1. auf den 9. Juli verneunfachte sich der Kurs. Doch gestern rauschte die Aktie um fast -50% in den Kurskeller. Ist Zapp Electric Vehicles der neueste Darling unter den Meme-Aktien? Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk? Es ist gut möglich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...