Wien (ots) -- Der führende B2B-Infrastrukturanbieter für digitale Assets ist Partnerschaften mit mehreren Banken, Neobanken und Fintechs eingegangen- Die Registrierungen im 2. Quartal 2024 sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 113 % gestiegen. Dies zeigt den deutlichen Anstieg der Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten in ganz Europa- 2024 war ein Jahr der Diversifizierung für das modulare Angebot von Bitpanda. Eine Partnerschaft mit der LBBW hat sich auf ein Angebot für Unternehmen konzentriert, die mit Solaris auf eine Depotlösung- Bitpanda Technology Solutions hat kürzlich auch in den Nahen Osten expandiert und wird Partnern in den Vereinigten Arabischen Emiraten in den kommenden Monaten dieselbe Infrastruktur anbieten- Skalierbarkeit, Modularität, Sicherheit, Integrationsgeschwindigkeit und der gute Ruf von Bitpanda in Bezug auf regulatorische Anforderungen sind Hauptgründe, warum sich Partner für Bitpanda Technology Solutions entscheidenBitpanda Technology Solutions, der führende europäische Anbieter von Infrastrukturen für digitale Assets, genießt nun das Vertrauen mehrerer der größten europäischen Banken und Fintechs, um ihren Nutzern die notwendige Infrastruktur für Investitionen und den Handel mit digitalen Assets bereitzustellen. Dank dieser neuen Partnerschaften beläuft sich die Gesamtzahl der Endnutzer, die über die Bitpanda-Infrastruktur auf digitale Vermögenswerte zugreifen können, nun auf mehr als 25 Millionen.Im Laufe des Jahres 2023 hat Bitpanda Technology Solutions sein Produktangebot weiterentwickelt, um mehrere der Innovationen zu integrieren, die als Teil des Bitpanda-Kernangebots verfügbar sind. Dies bedeutet, dass Partner von Bitpanda Technology Solutions jetzt Zugang zu einem Krypto-Asset-Angebot von über 400 Coins, Krypto-Hebelhandel und institutioneller HSM Cold-Storage-Verwahrung haben. Diese gibt es sowohl on-premise als auch als Service, die Betriebsmodelle reichen von vollständig selbst gehostet bis hin zu komplett remote verwaltet. Hinzu kommt ein umfassendes regulatorisches Setup, das mehrere Lizenzen, eine vollständige Palette digitaler Vermögenswerte von Aktien und ETFs bis hin zu Rohstoffen und Edelmetallen sowie eine Reihe erstklassiger Sicherheitsfunktionen umfasst. All diese Vorteile können von Partnern als Teil einer modularen und skalierbaren 24/7-Handelsinfrastruktur in nur 3 Monaten integriert werden.Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO von Bitpanda Technology Solutions kommentiert:"Immer mehr Banken und Finanzinstitute steigen, angetrieben durch die zunehmende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte in diesen Bereich ein. Unser unglaubliches Wachstum ist der Beweis dafür, dass wir für Institutionen zum bevorzugten Infrastrukturpartner für digitale Vermögenswerte geworden sind. Gleichzeitig mit der Nachfrage steigt auch der Wettbewerbsdruck. Die Institute stehen vor der Wahl: entweder sie bieten digitale Assets an und profitieren von neuen Einnahmen, oder sie verlieren Kunden an die Konkurrenz."Im Vergleich von Q2/2024 zum Q2/2023 sind die Registrierungen um 113 % gestiegen und das Handelsvolumen um 223 %. Dies zeigt, dass sowohl die Zahl der Menschen, die handeln wollen, als auch die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten gewachsen sind.In den letzten 12 Monaten hat Bitpanda Technology Solutions sowohl neue Partner als auch Erweiterungen bestehender Partnerschaften bekannt gegeben. Darüber hinaus hat das Team seine erste internationale Expansion vorgenommen und ein neues Büro im Nahen Osten eröffnet, um Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu betreuen.Über Bitpanda Technology SolutionsBitpanda Technology Solutions ist eine der skalierbarsten "Investing-as-a-Service"-Infrastrukturen in Europa und weltweit. Die Plattform ermöglicht es FinTechs, traditionellen Banken und Online-Plattformen, regulierte Trading-, Investment- und Treuhanddienstleistungen für Aktien/ETFs, Kryptowährungen, Edelmetalle und Commodities anzubieten. Partner können ihre eigenen Angebote auf einer ISO 27001-zertifizierten und bewährten Infrastruktur aufbauen. Die vollständig modulare Plattform ermöglicht die Integration über eine hochmoderne API oder direkt über das White Label.