Wuppertal (ots) -Am 17. Juni 2024 fand in der Historischen Stadthalle Wuppertal zum zweiten Mal der Deutsche Arbeitsschutz Kongress® der WandelWerker Consulting GmbH statt. Die Veranstaltung, die sich mittlerweile als ein zentrales Event im Bereich des betrieblichen Arbeitsschutzes etabliert hat, lockte zahlreiche Geschäftsführer, Führungskräfte, Sicherheitsingenieure und Fachkräfte für Arbeitssicherheit an.Stefan Ganzke, Geschäftsführer und Veranstalter: "Der Deutsche Arbeitsschutz Kongress® war auch dieses Mal ein voller Erfolg. Für uns war es wichtig, eine gute Mischung aus Theorie und betriebliche Praxis zu schaffen. Laut aktuellem Feedback zum Kongress scheint uns dieses Vorhaben gemeinsam mit den großartigen anderen Rednern und Workshop-Moderatoren geglückt zu sein."Trotzdem die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt wurde, standen die Redner erneut vor ausverkauften Reihen. Zum ersten Mal trafen sich renommierte Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und von den Unfallversicherungsträgern auf einer Bühne, um über die Weiterentwicklung des betrieblichen Arbeitsschutzes zu sprechen. Mit insgesamt zehn Vorträgen und drei Workshops bot der DASKO vielfältige Möglichkeiten zum Wissenstransfer in unterschiedlichen Themenschwerpunkten sowie die Möglichkeit, konkrete Lösungsansätze für die eigenen spezifischen Herausforderungen zu erarbeiten. In den Pausen stand für viele Teilnehmende der Austausch mit anderen Experten und Führungskräften im Fokus sowie die Besichtigung der Messestände.Zu den renommierten Rednern gehörten beispielsweise Dr. Stefan Hussy von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V., Martin Prüsse und Detlef Guyot von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall sowie Jürgen Süss von der Daimler Truck AG, Rechtsanwalt Dr. Thomas Wilrich und Daniel Rapp von der Freudenberg Performance Materials GmbH & Co. KG. Auch die Veranstalter Anna Ganzke und Stefan Ganzke brachten ihre umfangreiche Expertise ein. Ein weiteres besonderes Highlight war die Ehrung von WandelWerker Kunden, die in den letzten Monaten und Jahren herausragende Erfolge im Bereich des Arbeitsschutzes erzielen konnten. Ausgezeichnet wurden mittelständische Unternehmen und Konzerne unter anderem in den folgenden Kategorien: Entwicklung einer Sicherheitskultur-Strategie samt Commitment, erfolgreiche Einführung eines Behavior Based Safety Programms sowie die nachhaltige Reduzierung von Arbeitsunfällen über mehrere Jahre hinweg. Stolz und unter dem Beifall der Kongressteilnehmenden nahmen die Vertreter der Unternehmen ihren Award entgegen."Der Deutsche Arbeitsschutz Kongress® hat auch in diesem Jahr wieder gezeigt, welcher Spirit entstehen kann, wenn engagierte Geschäftsführer, Führungskräfte sowie Sicherheitsingenieure und Fachkräfte für Arbeitssicherheit aufeinandertreffen. Jeder konnte für sich ein bis zwei konkrete Impulse mitnehmen, die er nun im eigenen Unternehmen oder beim Kunden umsetzen kann", so Anna Ganzke.Mehr Informationen zum Event finden Sie unter: https://www.arbeitsschutzkongress.deMehr Informationen zur WandelWerker Consulting GmbH: https://www.wandelwerker.com/Pressekontakt:WandelWerker Consulting GmbHAnna Ganzke & Stefan GanzkeE-Mail: service@wandelwerker.comWebseite: https://www.wandelwerker.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: WandelWerker Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161378/5821214