Im ersten Quartal kommt About You auf einen Umsatz von 518,3 Millionen Euro. Das liegt rund 2 Prozent unter den Erwartungen der Analysten der Deutschen Bank. Auch der Konsens wird leicht verfehlt. Im DACH-Gebiet steigt der Umsatz um 1,6 Prozent an, im restlichen Europa liegt das Plus bei 2,3 Prozent. Die Bruttomarge verbessert sich auf 43,2 Prozent. ...

