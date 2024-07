Mit 1,1 Milliarden Parametern ist H-optimus-0 das größte Open-Source-KI-Grundlagenmodell, das speziell auf die Pathologie zugeschnitten ist

Dieses Modell erreicht eine Spitzenleistung bei mehreren wichtigen Diagnoseaufgaben, von der Identifizierung von Krebszellen bis zur Erkennung genetischer Anomalien im Tumor

H-optimus-0 wird als Open-Source-Modell veröffentlicht, um Innovationen in der Pathologie und darüber hinaus zu beschleunigen

Diese Veröffentlichung ist ein erster Schritt auf dem Weg zu unserem multiskaligen Grundlagenmodell der Biologie

Weniger als fünf Monate nach seiner Gründung hat das französische Start-up-Unternehmen Bioptimus die Freigabe von H-optimus-0 bekannt gegeben, dem weltweit größten Open-Source-KI-Grundlagenmodell für die Pathologie. Mit 1,1 Milliarden Parametern wurde H-optimus-0 auf einem proprietären Datensatz von mehreren hundert Millionen Bildern trainiert, die aus über 500.000 histopathologischen Objektträgern aus 4.000 klinischen Praxen stammen. Dies setzt neue Maßstäbe für modernste Leistung bei verschiedenen kritischen medizinischen Diagnoseaufgaben, von der Identifizierung von Krebszellen bis zur Erkennung genetischer Anomalien im Tumor.

Rodolphe Jenatton, CTO von Bioptimus:: "Nachdem wir vor weniger als fünf Monaten an den Start gegangen sind, freuen wir uns, mit H-optimus-0 ein vollständig Open-Source-Modell vorstellen zu können, das einen bedeutenden Sprung nach vorn im Bereich der Pathologie darstellt. Wir sind bestrebt, die medizinische Forschung voranzutreiben und die Patientenversorgung zu verbessern. Indem wir die Zusammenarbeit und die Übernahme neuer Praktiken fördern, wollen wir Innovationen in der Pathologie und darüber hinaus beschleunigen, was letztlich den Patienten weltweit zugute kommt."

Die Pathologie ist der Eckpfeiler der Krankheitsdiagnose und erfordert eine sorgfältige Untersuchung von Gewebeproben, um Anomalien festzustellen. Traditionell stützt sich dieser Prozess stark auf das Fachwissen und die Erfahrung der Pathologen. Die zunehmende Komplexität und das wachsende Volumen der Fälle erfordern jedoch fortschrittliche Instrumente, die den Pathologen dabei unterstützen, schnellere und genauere Diagnosen zu stellen.

Hauptmerkmale und -fähigkeiten von H-optimus-0

Unerreichte Größe und Leistung : Mit 1,1 Milliarden Parametern ist H-optimus-0 das größte Open-Source-KI-Modell, das speziell auf die Pathologie zugeschnitten ist und eine umfassende Analyse und hohe Genauigkeit gewährleistet.

: Mit 1,1 Milliarden Parametern ist H-optimus-0 das größte Open-Source-KI-Modell, das speziell auf die Pathologie zugeschnitten ist und eine umfassende Analyse und hohe Genauigkeit gewährleistet. Umfangreicher Trainingsdatensatz : H-optimus-0 wurde auf einem riesigen Datensatz von über 500.000 Pathologie-Objektträgern trainiert und hat eine Vielzahl von Fällen durchlaufen, wodurch es in der Lage ist, effektiv über verschiedene Diagnoseszenarien hinweg zu generalisieren.

: H-optimus-0 wurde auf einem riesigen Datensatz von über 500.000 Pathologie-Objektträgern trainiert und hat eine Vielzahl von Fällen durchlaufen, wodurch es in der Lage ist, effektiv über verschiedene Diagnoseszenarien hinweg zu generalisieren. Diagnostik auf dem neuesten Stand der Technik : H-optimus-0 erreicht in mehreren wichtigen diagnostischen Aufgaben den neuesten Stand der Technik, erreicht oder übertrifft dabei die Leistung bestehender Modelle und setzt neue Standards in diesem Bereich. Das Modell wurde anhand von 5 Aufgaben auf Kachelebene zur Identifizierung von Gewebetypen oder Gewebemerkmalen und 6 Aufgaben auf Folienebene zur Erkennung von Biomarkern oder Metastasen bei verschiedenen Krebsarten bewertet.

: H-optimus-0 erreicht in mehreren wichtigen diagnostischen Aufgaben den neuesten Stand der Technik, erreicht oder übertrifft dabei die Leistung bestehender Modelle und setzt neue Standards in diesem Bereich. Das Modell wurde anhand von 5 Aufgaben auf Kachelebene zur Identifizierung von Gewebetypen oder Gewebemerkmalen und 6 Aufgaben auf Folienebene zur Erkennung von Biomarkern oder Metastasen bei verschiedenen Krebsarten bewertet. Open-Source-Vefügbarkeit: Als Open-Source-Modell kann H-optimus-0 von Forschern genutzt werden, um die Entwicklung neuartiger digitaler Pathologiemodelle zu beschleunigen, und wird die Zusammenarbeit zwischen Forschern, Klinikern und Entwicklern fördern, was zu weiteren Fortschritten und Lösungen bei KI in der Pathologie führt.

Mit seinem beispiellosen Umfang und der Tiefe der Ausbildung innerhalb der Open-Source-Community nutzt H-optimus-0 modernste KI-Technologie, um die Präzision und Effizienz der pathologischen Diagnostik zu verbessern.

Professor Dr. Jean-Philippe Vert, Mitbegründer und CEO von Bioptimus, sagte: "H-optimus-0 ist erst der Anfang. Es ist das erste in einer langen Reihe von Modellen, die wir bei Bioptimus entwickeln werden, jedes fortschrittlicher und umfassender als das vorherige. Künftige Modelle werden nicht nur auf eine noch größere Anzahl von Pathologiebildern aus Europa, Asien und Afrika trainiert, sondern werden auch andere Modalitäten wie Genomik und Proteomik einbeziehen. Unser ultimatives Ziel ist es, das erste Multiskalen-Grundlagenmodell der Biologie zu schaffen, das in der Lage ist, verschiedene biologische Daten und Skalen zu integrieren, um wissenschaftliche Entdeckungen zu ermöglichen und biomedizinische Innovationen zu beschleunigen."

Sie können auf das Modell, die detaillierte Dokumentation und die Forschungsergebnisse auf unserem GitHub-Repository hier zugreifen.

Über Bioptimus

Bioptimus baut das universelle KI-Grundlagenmodell in der Biologie auf, um Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung und biotechnologischen Innovation voranzutreiben. Mit einem Team von Weltklasse-Experten, dem Einsatz modernster KI-Technologien und dem Zugriff auf einzigartige proprietäre Daten in großem Maßstab wollen wir bahnbrechende Entdeckungen vorantreiben und Innovationen in der Biomedizin und darüber hinaus beschleunigen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.bioptimus.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

