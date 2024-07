DJ MARKT/DAX nach US-Preisdaten auf Tageshoch

Der DAX steigt nach den US-Preisdaten auf ein neues Tageshoch von knapp 18.529 Punkten. Die Preise sind entgegen der Erwartung im Juni um 0,1 Prozent gesunken und in der Kernrate nur um 0,1 Prozent gestiegen. "Damit geht die Inflation weiter in die richtige Richtung", so ein Marktteilnehmer. Der Bund-Future zieht kräftig an, der Euro ebenfalls.

July 11, 2024 08:35 ET (12:35 GMT)

