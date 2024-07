Düsseldorf (ots) -Das von Klüh Catering geführte Betriebsrestaurant der Basler AG in Ahrensburg gehört jetzt offiziell zu den 50 besten in Deutschland: Im Kantinentest der Organisation Food & Health (https://www.food-and-health.org/) ist die Betriebsgastronomie des Catering-Spezialisten für ihr herausragendes Konzept und eine ganzheitliche Umsetzung mit vier Sternen ausgezeichnet worden. Zudem hat sie den dritten Platz in der Kategorie "Kommunikation" erhalten."Mit einem von uns betriebenen Betriebsrestaurant zu den Besten zu gehören, erfüllt mich und alle an diesem Erfolg beteiligten mit großem Stolz. Zugleich sehen wir die Top-Bewertung als eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit sowie unsere Kompetenz als Qualitätsanbieter ", sagt Thorsten Greth, Geschäftsführer von Klüh Catering.Im Betriebsrestaurant der Basler AG in Ahrensburg sensibilisiert Klüh Catering die Tischgäste mit dem Konzept Food Memo (https://www.klueh.de/dienstleistungen/catering/food-memo) für die Bedeutung von Lebensmitteln und deren Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt und Gemeinschaft. Ziel ist es, durch ein bewusstes Verständnis für die Herkunft und Herstellung der Lebensmittel eine tiefere Verbindung zu dem, was gegessen wird, zu schaffen. Diese Verbindung soll die Wertschätzung für jedes Essen steigern und gesündere sowie umweltfreundlichere Entscheidungen fördern.Der Food & Health-KantinentestJedes Jahr können interessierte Unternehmen ihre Betriebsrestaurants für den Food & Health-Kantinentest anmelden. Ziel des Wettbewerbs ist es, herausragende Leistungen in der Gemeinschaftsverpflegung auszuzeichnen, um damit deren Bedeutung in der täglichen Ernährungsleistung Rechnung zu tragen. Die eingereichten Unterlagen werden von einer Jury aus Branchenprofis und Wissenschaftlern nach den Kriterien Genuss, Verantwortung und Gesundheit bewertet, die Einteilung erfolgt nach der Anzahl der ausgegebenen Essen pro Tag. Einem ausführlichen digitalen Gespräch folgt ein Besuch vor Ort, bevor die Jury über die finalen Platzierungen entscheidet. Für den Kantinentest 2024/2025 haben sich 200 Gastronomiebetriebe beworben.Über Klüh:Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2024). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5821276