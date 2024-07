Pressemitteilung der Biogena GmbH & Co. KG:

BIOGENA eröffnet ersten Flagship-Store in L.A., Venice

Klares Ziel: In die Top-3 im wachsenden Feld der Super-Green-Drinks kommen

BIOGENA, österreichischer Marktführer im Bereich wissenschaftsbasierter Premium-Mikronährstoffe, eröffnet am 11. Juli seinen ersten US-Store direkt am Abbot Kinney Boulevard/Venice, der angesagtesten Einkaufsstraße in Los Angeles. Das Design des Monobrand-Stores ist eine höchstkreative Inszenierung des innovativen Green Drinks BIOGENA ONE. Die Salzburger Health Company hat sich damit ein klares Ziel gesetzt: Sich unter die Top 3 der weltweit umsatzstärksten Super-Green-Drinks zu reihen und eine maximal große Kunden-Base zu begeistern. Der aktuelle Markplayer ist AG1. Bereits jetzt zählt BIOGENA zu den ganz wenigen europäischen Marken, die bei den größten B2B-Plattformen mit sogenannten Healthcare-Professionals in den USA als Mikronährstoff-Partner zugelassen sind.

"Um auf dem Abbot Kinney Boulevard in Venice aufzufallen, muss man sich beim Design explizit abheben, um nicht unterzugehen", berichtet Julia Hagenauer, mit 34 Jahren Geschäftsführerin und Head of Business Development von BIOGENA, und gemeinsam mit CEO & Owner Albert Schmidbauer federführend für Design und Architektur verantwortlich. Sie ergänzt: "Zeitgleich hat diese Fläche nahe am weltberühmten Venice Beach die Kraft, den Kunden in eine völlig eigene Welt zu beamen. Dies ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...