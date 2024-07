© Foto: David Zalubowski/AP/dpa



Die Verbraucherpreise in den USA sind im Juni um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Eine Zinssenkung im September rückt in greifbare Nähe. DIe Aktienmärkte reagieren erleichtert.Die Inflation in den USA ist im Juni stärker als erwartet zurückgegangen. Die Daten vom Donnerstag nähren die Hoffnungen, dass die Federal Reserve die Zinsen bereits im September senken könnte. Der Verbraucherpreisindex (CPI), der die Kosten für Waren und Dienstleistungen in der gesamten US-Wirtschaft misst, sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent. Dies führt zu einer Jahresrate von 3 Prozent, dem niedrigsten Stand seit über drei Jahren, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag berichtete. …