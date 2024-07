Schwäbisch Gmünd (ots) -Die Weleda AG gründet an ihrem deutschen Standort in Schwäbisch Gmünd die School of Nature. Mit dieser neuen Initiative möchte das Unternehmen Bildung rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Nachhaltigkeit in der Gesellschaft stärken. Die Weleda School of Nature wird inmitten von Europas größtem biologisch-dynamisch bewirtschafteten Heilpflanzengarten praktisches Lernen in der Natur fördern und zudem mit Online-Kursen auch im digitalen Raum präsent sein.Weleda setzt sich seit ihrer Gründung vor mehr als 100 Jahren für eine positive Entwicklung von Mensch und Natur ein. Mit der Weleda School of Nature will die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Naturkosmetik und anthroposophischen Arzneimitteln dazu beitragen, dass Menschen ihre eigene Gesundheit stärken und Verantwortung für unseren Planeten übernehmen können.Angebote für unterschiedliche Zielgruppen sollen die Weleda Welt intensiv erleben machen. So wird die Weleda School of Nature auch zur Stärkung der Marke beitragen. "Wir möchten über unsere Produkte hinaus den Menschen Konzepte an die Hand geben, die sie dabei unterstützen, ein gesünderes und wirkungsvolleres Leben zu führen", sagt Weleda CEO Tina Müller. "Mit der Weleda School of Nature wollen wir ein Angebot schaffen, das sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene Wirkung entfaltet."Die Weleda School of Nature wird sich unter der Leitung von Christoph Möldner in ihrem Programm auf die Themen Gesundheit, Schönheit und Nachhaltigkeit konzentrieren. So wird es mit Vor-Ort-Seminaren und auch Online-Kursen Angebote zur Stärkung der eigenen Gesundheit, Angebote zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit sowie Angebote zur nachhaltigen Lebensführung geben."Bildung ist der Schlüssel für gesellschaftliche Weiterentwicklung. Wir glauben fest daran, dass Menschen, wenn sie ihre eigenen Potentiale entfalten können, auch positiv auf die Gesellschaft wirken. Für eine gesunde Zukunft unseres Planeten brauchen wir Menschen, die positiv wirken wollen. Und diese Menschen wollen wir mit den Angeboten der Weleda School of Nature unterstützen", sagt Rita Wirtz, Head of Brand Experience Spa / Erlebniszentrum - Geschäftsführung Weleda Services GmbH.Dass Weleda gerade jetzt die Initiative startet, ist auch eine Reaktion auf die sich verstärkenden Herausforderungen wie zunehmender Stress oder die Bedrohung durch den Klimawandel und den Verlust der Artenvielfalt. "Gerade jetzt brauchen Menschen positive Zukunftsbilder. Sie brauchen Methoden, die ihnen helfen, sich selbstwirksam zu erleben. Mit Blick auf steigende mentale Belastung und Zukunftsängste wollen wir mit der Weleda School of Nature ein Angebot schaffen, das positive Zukunftsbilder entwirft und Zuversicht fördert", sagt der Leiter der neuen Initiative, Christoph Möldner Nach einer Konzeptionsphase im Herbst will Weleda schon im Frühjahr 2025 mit ersten Angeboten starten. Das Seminarprogramm wird sich dann kontinuierlich weiterentwickeln.Über WeledaDie Weleda AG ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel. Insgesamt ist Weleda in über 50 Ländern vertreten und beschäftigt rund 2.300 Mitarbeitende. Weleda ist die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Naturkosmetik und Anthroposophischen Arzneimitteln. Weleda betreibt sechs eigene Gärten nach biologisch-dynamischer Anbauweise und setzt sich insbesondere für die Biodiversität und gesunde Böden ein. Weleda ist eine zertifizierte B Corp.Mehr Informationen zur Weleda Gruppe finden Sie unter www.weleda.de (https://www.weleda.de) / www.weleda.ch / www.weleda.atPressekontakt:Tobias JakobGroup CommunicationsTel.: + 49 162 27 56 365E-Mail: tjakob@weleda.deOriginal-Content von: Weleda AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25239/5821292