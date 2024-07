New York (ots/PRNewswire) -TUMI wurde außerdem ausgewählt, um Trophäenkoffer für drei bevorstehende PGA TOUR- und LPGA-Tour-Events zu entwerfen, da die Marke ihre Partnerschaft mit diesen prestigeträchtigen Golf-Organisationen auf ein neues Niveau hebtHeute gibt die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI ihre neuesten globalen Botschafter bekannt, die Profigolfer Nelly Korda, die Nummer 1 unter den Golferinnen der Welt und amtierende Gewinnerin der Chevron Championship, und Ludvig Åberg, die Nummer 4 der Weltrangliste. TUMI wird als exklusiver Gepäckpartner für diese geschätzten Athleten fungieren und ihre Reisen auf und neben der Strecke perfektionieren. Nach dem Debüt der ersten umfassenden Golfkollektion von TUMI unterstreichen diese neuen Partnerschaften die kontinuierliche Expansion von TUMI in die Welt des Sports als zuverlässiger Marktführer im Bereich Performance, der Spitzenspieler in ihrem Streben nach Spitzenleistungen unterstützt. Mit dieser Ankündigung reihen sich Ludvig Åberg und Nelly Korda in die prestigeträchtige Liste der TUMI-Botschafter ein, zu der auch der Fußballprofi Son Heung-Min, die gefeierte Schauspielerin Ka Young Mun und der beliebte McLaren-Formel-1-Fahrer Lando Norris gehören.Als zwei der engagiertesten und berühmtesten Namen im Golfsport verkörpern Korda und Åberg eine unerbittliche Hingabe an Leistung, unerschütterlichen Antrieb und außergewöhnliche Ergebnisse - Ideale, die TUMI mit Leidenschaft in jede Kollektion einfließen lässt. Die neuen Botschafter werden auf der Tour exklusiv TUMI-Gepäck und -Rucksäcke tragen, da die Marke diese Spieler und ihr Bestreben, ihr Spiel zu perfektionieren, unterstützt."Ich freue mich sehr, mit TUMI als globaler Botschafter zusammenzuarbeiten und die Marke auf der Tour und abseits des Platzes zu vertreten", sagte Korda. "Es gibt viele Synergien zwischen der Marke TUMI und meiner Herangehensweise an das Spiel - wir haben das gleiche Streben nach Perfektion. Es ist eine Partnerschaft, die sich wirklich perfekt anfühlt.""Ich bin schon seit langem ein Fan von TUMI, daher ist es ein unwirkliches Gefühl, als einer ihrer neuesten globalen Botschafter ausgewählt zu werden", sagte Åberg. "Es ist ein Moment, in dem sich der Kreis schließt, mit einer Marke zu arbeiten, die ich so sehr schätze, und ihre Unterstützung zu haben, während ich auf diesem hohen Niveau konkurriere."In einem neuen Kapitel ihrer Partnerschaft mit der LPGA Tour und der PGA TOUR wurde die Reise- und Lifestyle-Marke ausgewählt, um brandneue, maßgeschneiderte TUMI 19 Degree Aluminium-Trophäenkoffer für die mit Spannung erwartete TOUR Championship auf der PGA TOUR sowie für den Solheim Cup und die CME Group Tour Championship-Turniere zu entwerfen. Dies ist das erste Mal, dass einer Marke die Ehre zuteil wird, Trophäenkoffer für diese PGA TOUR und LPGA Tour Meisterschaften zu entwerfen. Die von Victor Sanz, dem Kreativdirektor von TUMI, entworfenen Trophäenkoffer spiegeln Themen wie Stärke, Selbstvertrauen, Streben, Leidenschaft und Ideale wider, die von der Marke und den legendären Spielern geteilt werden, die den Trophäenkoffer als Symbol für das Erreichen der ultimativen Leistung halten werden.Das erste Gehäuse wird bei der TOUR Championship in Atlanta im August vorgestellt, gefolgt von Gehäusen für den Solheim Cup der LPGA Tour im September und die CME Group Tour Championship im November. Inspiriert von der markentypischen TUMI 19 Degree Aluminum-Kollektion sind die Trophäenkoffer meisterhaft aus Flugzeugaluminium gefertigt, um eine strukturelle Verbindung zwischen Stärke und Schönheit zu erreichen, und verfügen über die charakteristischen 19 Degree-Rippendetails und den Verschlussmechanismus an der Außenseite der Koffer. Weicher Samt kleidet den Boden und die Rückwand der Innenräume aus und sorgt für ein luxuriöses Handgefühl, das die Trophäenschränke auf den Qualitäts- und Stilstandard von TUMI hebt. Wenn die Kisten geöffnet werden, enthüllen sie den ultimativen Preis: die Trophäe, die mit spiegelnden Seitenwänden versehen ist, in denen sich die Betrachter der Trophäe spiegeln, während sie davon träumen, selbst der nächste Champion zu werden."Es ist eine unglaubliche Ehre für TUMI, dass wir ausgewählt wurden, die Trophäenkoffer für diese kultigen LPGA Tour- und PGA TOUR-Turniere zu entwerfen, zumal wir die Organisationen und ihre Spielerinnen weiterhin unterstützen", sagte Sanz. "Millionen von Reisenden auf der ganzen Welt entscheiden sich für TUMI, um das zu schützen, was sie jeden Tag am meisten schätzen, und wir sind begeistert, dass wir diese renommierte Stärke und den Einfallsreichtum des Designs zum Schutz dieser Trophäen einsetzen können, die Jahre harter Arbeit, Hingabe und Leidenschaft von Spitzensportlern symbolisieren."Zeitgleich mit den FedExCup Playoffs können die Fans die begehrte Trophäenvitrine auf ihrer Reise zu den drei Veranstaltungen sehen. Verfolgen Sie die Reise des Koffers @TUMITravel. Um mehr über die Partnerschaften von TUMI Sport zu erfahren, besuchen Sie TUMI.com/About. Sie können die Golfkollektion von TUMI auf TUMI.com oder in einem TUMI Store in Ihrer Nähe kaufen.Über TUMI Seit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reisen und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden perfekte Funktionalität mit Ideenreichtum und setzen uns als lebenslanger Partner für Menschen ein, die ihren Leidenschaften nachgehen. 