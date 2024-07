Ein innovativer Hardware-Ansatz hilft Einsteigern Spaß an der Technologie zu haben und innerhalb weniger Minuten ihr erstes Projekt erstellen zu können

Heute führt Arduino, der Open-Source-Marktführer, der berühmt dafür ist, Technologie für jedermann zugänglich zu machen, das Plug and Make Kit ein, um Menschen jeden Alters zu unterstützen, auf unterhaltsame und einfache Weise den ersten Schritt in die Welt der Elektronik zu unternehmen. Jedermann kann sein eigenes intelligentes, vernetztes Gerät herstellen und das Internet der Dinge (IoT) aus erster Hand kennenlernen.

