Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Die Teuerung in den USA halte sich hartnäckig, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Im Juni sei der Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aber nur um 3% gestiegen und damit nicht so stark wie erwartet. Für FED-Chef Jerome Powell dürften die neuen Inflationsdaten einen Grund mehr liefern, im September die Zinsen zu senken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...