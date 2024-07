Köln (www.fondscheck.de) - Im Juni ging das Kapitalmarktzinsniveau an den Rentenmärkten vor allem in Deutschland, aber auch in den USA zurück, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Moderate Fonds (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y).Staatsanleihen hätten entsprechende Kurssteigerungen verbucht. Unternehmensanleihen sowie Hochzinsanleihen hätten ebenfalls Wertzuwächse verzeichnet. Die Aktienmärkte hätten sich regional unterschiedlich entwickelt. Insgesamt habe der Weltaktienindex einen Zugewinn verbucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...