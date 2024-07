Zug (www.fondscheck.de) - Die Entwicklung der Inflation ist ein wesentlicher Treiber an den Finanzmärken, auch am noch jungen Kryptomarkt, so Adrian Fritz, Head of Research des Krypto-ETP-Emittenten 21Shares.Falle die Preisentwicklung höher aus als erwartet, deute dies auf eine anhaltende Inflation hin und könnte die US-Notenbank in ihrer weiterhin restriktiven Zinspolitik bestätigen. Anleger würden sich in diesem Fall erfahrungsgemäß von Kryptos abwenden und eher festverzinsliche Anlagen präferieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...