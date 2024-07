© Foto: DALL*E



Laut Anthony Scaramucci ist der Bitcoin trotz des steilen Ausverkaufs auf dem Weg, den Meilenstein von 100.000 US-Dollar zu erreichen. Seine Gründe.Der Bitcoin hat in den vergangenen vier Wochen über 13 Prozent an Wert verloren. Der Gründer von Skyridge Capital und langjährige Krypto-Bulle Anthony Scaramucci ist der Meinung, dass eine Reihe positiver Faktoren die Rallye wieder zünden könnten, sodass Bitcoin schließlich 170.000 US-Dollar erreichen wird. Bis Ende des Jahres erwartet Scaramucci ein Niveau von 100.000 US-Dollar. "Wir lieben die Fundamentaldaten von Bitcoin auf lange Sicht", sagte er in einem Interview mit CNBC. Bitcoin-Investoren könnten vor einer Welle von Krypto-Zahlungen …