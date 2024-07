Zalando - Fokus auf Rentabilität zieht Anleger an

Die Aktie von Zalando zeigte in den zurückliegenden Tagen relative Stärke gegenüber dem DAX®. Auch auf Jahressicht hat die Aktie des Online-Händlers knapp die Nase vorn. Katalysator war zunächst ein optimisticher Ausblick für die kommenden Jahre. Im ersten Quartal gelang zudem die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Zuletzt folgten einige positive Analystenkommentare.

Bis 2028 plant Zalando eine jährliche Steigerung des Umsatzes um fünf bis zehn Prozent. Zudem soll die bereinigte EBIT-Marge bis dahin auf sechs bis acht Prozent steigen. 2023 lag die Marge bei 3,5 Prozent. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde die Strategie angepasst. Im Geschäft mit Endkunden fokussieren sich die Berliner künftig auf exklusive Markenprodukte und Luxusartikel. Zuletzt verlor Zalando Kunden an Konkurrenten aus China wie Shein und Temu, die vor allem auf günstige Preise und schnellere Lieferketten setzen. Mit "Just-in-Time"-Produktionen können Shein und Temu schneller auf neue Trends reagieren. Zalando will sich von diesem Trend abgrenzen. "Im Endkundengeschäft differenzieren wir uns mit qualitativ hochwertigen Produkten und Einkaufserlebnissen. Dazu gehören auch neue Angebote, die zum jeweiligen Lebensstil unserer 50 Millionen Kunden in ganz Europa passen sowie personalisierte, inspirierende und unterhaltsame Inhalte, die weit über die reine Transaktion hinausgehen", erklärte Co-CEO Robert Gentz im März bei der Vorstellung der neuen Strategie.

Darüberhinaus sieht Gentz Wachstumspotenzial im Geschäft mit Partnern und Händlern. "Im B2B-Bereich treiben wir die Geschäfte von Partnern und Händlern auf und außerhalb von Zalando voran, indem wir ihnen unsere Logistik-, Software- und Service- Infrastruktur zur Verfügung stellen," so Gentz.

Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil zuversichtlich für die Zalando-Aktie gestimmt. Der Fokus auf Rentabilität erscheint, den Experten zufolge, richtig. Wichtig wäre allerdings, wenn sich dies im Zahlenwerk im zweiten Quartal widerspiegelt. Am 6. August wird Zalando Geschäftszahlen melden. Ein überraschend starker Rückgang beim Umsatz und den Kundenzahlen, oder eine Rückkehr in die roten Zahlen könnten die Aktie unter Druck setzen. Dies gilt auch für eine Konsolidierung des Gesamtmarkts, die möglicherweise auch die Aktie von Zalando belastet.

Chart: Zalando Widerstandsmarken: 24,20/27,65/31,15/33,30 EUR Unterstützungsmarken: 20,00/22,05/23,10 EUR Die Aktie von Zalando ist im März diesen Jahres aus dem mittelfristigen Abwärtstrend nach oben ausgebrochen und stieg bis Mitte April auf bis zu EUR 27,65. Es folgte eine Konsolidierung auf zeitweise EUR 21. Nach einer Bodenbildung in diesem Bereich meldeten sich die Bullen zurück. Anfang dieser Woche ist die Aktie aus der Flaggen-Formation nach oben ausgebrochen und hängt aktuell bei EUR 24,20 an der 61,8%-Retracementlinie. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aufwärtsgerichtet. Gelingt der Ausbruch über EUR 24,20 eröffnet sich Erholungspotenzial bis EUR 27,65. Auf der Unterseite findet das Papier zwischen EUR 22,05 und EUR 23,10 eine Unterstützungszone. Rücksetzer in diesen Bereich dürften die aktuell bullishe Stimmung nicht trüben. Kippt die Aktie jedoch unter EUR 22,05 droht die Stimmung nachhaltig zu drehen. Zalando in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 07.03.2023-11.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Zalando in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 12.07.2015- 11.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

