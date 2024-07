Golden Ridge Resources Ltd. hat vor kurzem ein Update zu seiner geplanten Vereinbarung mit der MM Group Ltda. (MMG), Minas Mineração Ltda. und bestimmten Mitgliedern von MMG über den Erwerb einer 80-prozentigen Beteiligung an der MMG bekannt gegeben. Im Gegenzug bestätigt Golden Ridge die Ausgabe von eigenen Stammaktien an MMG. Das Unternehmen und MMG arbeiten weiterhin am Abschluss der geplanten Transaktion, die bei ihrer Vollendung zu einer Reverse Takeover von Golden Ridge durch MMG führen würde.



Die geplante Transaktion unterliegt noch den erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Auf Wunsch des Unternehmens wurde der Handel mit Golden Ridge-Aktien im Juni 2024 freiwillig eingestellt, nachdem das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung mit MMG getroffen hatte. Es wird erwartet, dass der Handel bis zum Abschluss oder zur Beendigung der Transaktion ausgesetzt bleibt.



Golden Ridge ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Erschließung von Mineralgrundstücken in British Columbia und Neufundland beschäftigt. Es besitzt eine 100-prozentige Beteiligung am 1.700 Hektar großen Kupfer-Gold-Silber-Blei-Zink-Grundstück Hank im Bezirk Golden Triangle, etwa 140 Kilometer nördlich von Stewart, British Columbia, und verfügt über ein Portfolio an Explorationsprojekten in Neufundland.



