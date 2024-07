Hackerangriffe und Abonnement-Preiserhöhungen

Microsoft geriet kürzlich in die Schlagzeilen aufgrund eines Hackerangriffs, der als Midnight Blizzard bekannt ist. Im März 2024 wurden durch diesen Angriff Daten von verschiedenen Unternehmen gestohlen, was Bedenken bei Investoren hervorrief und den Markt kurzfristig unter Druck setzte. Darüber hinaus plant Microsoft eine Preiserhöhung seines Xbox Game Pass Aboservices. Während Neukunden bereits ab dieser Woche tiefer in die Tasche greifen müssen, werden die Preise für bestehende Abonnenten ab September erhöht.

Zusammenarbeit mit OpenAI und Auswirkungen

In einer positiven Wendung könnte Microsofts Partnerschaft mit OpenAI den Aktienkurs unterstützen. Diese Kooperation soll Inhalte aus Reddit-Foren für den Chatbot ChatGPT zugänglich machen und Künstliche Intelligenz auf der Plattform stärken. Auch die erwarteten Werbeeinnahmen aus dieser neuen Partnerschaft bieten Potenzial für zusätzliche Erlöse. Diese Meldungen könnten das Vertrauen der Investoren in Microsoft stärken, ebenso wie künftige Innovationen in der Werbung und Nutzung von KI.

Microsoft Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...