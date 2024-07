Strategische Erweiterung des Produktportfolios

Die modeorientierte The Platform Group AG hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Jungherz GmbH, einem Betreiber von Radzentren und Fahrradteile-Shop, erworben. Diese Akquisition erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem der Fahrrädermarkt Krisenzeichen zeigt, und beinhaltet die Übernahme von 90% der Anteile. Die Integration der Vermögenswerte der früheren Greendonkey GmbH unterstützt diese strategische Entscheidung. Durch diese Erweiterung soll insbesondere das Angebot an Fahrrad-Zubehörteilen gestärkt werden, unter anderem durch Zusammenarbeit mit renommierten Marken wie Centurion und Haibike.

Einsatz eines automatisierten Lagersystems

Am Standort Nagold, wo Jungherz tätig ist, wird ein modernes Autostore-Lagersystem verwendet, das weiteres Wachstum unterstützt. Die bestehenden 30 Mitarbeiter sind in den Bereichen Onlinehandel, Plattform, [...]

