Hamburg (www.fondscheck.de) - Mit der neu geschaffenen Position im Wealth Management setzt Berenberg seine konsequente Wachstumsstrategie fort und stärkt zugleich seine Präsenz in der Heimatregion Hamburg: Zum 1. Mai 2025 übernimmt André Nogat (47) die Leitung des Hamburger Wealth Mana gements, das aus rund 20 Mitarbeitenden besteht, so Berenberg in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

