MicroStrategy hat am Donnerstag einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 angekündigt. Die Details.Das Unternehmen teilte mit, dass die Aktien in Stammaktien der Klasse A und Stammaktien der Klasse B aufgeteilt werden, "um die Aktien von MicroStrategy für Investoren und Mitarbeiter leichter zugänglich zu machen". [twitter]1811370632799453298[/twitter] MicroStrategy plant, am 1. August eine Dividende an die Aktionäre auszuschütten, so dass sie für jede Aktie, die sie besitzen, neun zusätzliche Aktien erhalten. Die Ausschüttung der zusätzlichen Aktien soll nach Handelsschluss am 7. August erfolgen. Die Aktie wird dann ab dem 8. August auf Post-Split-Basis gehandelt. MicroStrategy wurde als …