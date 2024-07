Tagesausblick für 12.07.: DAX-Bullen bringen sich vor Start der Berichtssaison in Position.

Die Inflationszahlen aus den USA fielen einen Tick besser aus als von vielen Experten erwartet wurde. Dem CME FedWatch zufolge rechnen nun rund 90 Prozent der Händler mit einer Zinssenkung seitens der Fed im September. Die US-Märkte zeigten sich heute unbeeindruckt von den Zahlen. Dem DAX® gaben sie allerdings am Nachmittag noch einmal Schwung. Damit ließ der Leitindex eine hartnäckige Widerstandszone hinter sich.

An den Anleihemärkten wurden die Daten aus den USA mit großer Erleichterung aufgenommen. Sowohl in Europa als auch in den USA gaben die Renditen im Tagesverlauf deutlich nach. Dabei sank die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen unter die Marke von 2,5 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papier sank auf 4,17 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte März. Profiteure dieser Entwicklung waren die Edelmetalle. Die Notierung für eine Feinunze Gold überquerte die Marke von 2.400 USD. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte derweil in der Range der zurückliegenden Tage.

Unternehmen im Fokus

Deutsche Lufthansa verlor heute erneut deutlich an Höhe. Evotec brach aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend nach unten aus und verletzte die Unterstützungsmarke bei EUR 9,30. Die nächste Unterstützung findet das Papier bei EUR 8,80. Fielmann konnte den Gewinn im ersten Halbjahr steigern und profitierte dabei von Kostensenkungen. Das Unternehmen sieht sich auf Kurs, das Margenziel für 2025 zu erreichen. Bei den Investoren kamen diese Nachrichten gut an. Gerresheimer meldete einen leichten Umsatzanstieg im abgelaufenen Quartal. Der operative Gewinn stagnierte allerdings. Das Management zeigte sich bei der Vorlage der Zahlen dennoch zuversichtlich, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Aktie reagierte mit einem Kursaufschlag. Nordex konnte einen weiteren Großauftrag einfahren. Nach einem schwachen Start legte das Papier deutlich zu. Sartorius zeigte heute einen starken Rebound. Oberhalb von EUR 249 könnten möglicherweise weitere Kaufimpulse kommen. Die Aktie ist im laufenden Jahr der größte DAX®-Verlierer. ProSiebenSat.1 profitierte von positiven Analystenkommentaren. Bei Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia ging die Rally weiter.

Morgen läuten Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo die Berichtssaison ein.

Wichtige Termine: