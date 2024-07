Krefeld (ots) -Der Weltkatzentag am 8. August ist ein ganz besonderes Datum für alle Katzenliebhaber:innen. An diesem Tag feiern wir die faszinierenden, anmutigen und verspielten Vierbeiner, die unser Leben bereichern. In diesem Jahr möchte Fressnapf den Weltkatzentag (https://www.fressnapf.de/magazin/katze/news/weltkatzentag-2024/?utm_medium=social&utm_source=fr&utm_campaign=wkt&utm_content=advertorial) mit einem einzigartigen Wettbewerb krönen, denn:Ist ihre Katze die schönste Deutschlands?Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Samtpfote eine wahre Augenweide ist? Dann machen Sie unbedingt mit und zelebrieren diesen besonderen Tag gemeinsam mit vielen anderen Katzenfans! Schicken Sie dazu direkt zu Beginn der Bewerbungsphase am 10.07.2024 ein Foto Ihrer Katze. Egal ob schnurrender Schmusekater, spielwütiger Rabauke oder abenteuerlustige Freigängerin - jede Katze ist schön und das Team von Fressnapf freut sich bereits auf zahlreiche bezaubernde Einsendungen. Dabei erwartet die Teilnehmer:innen nicht nur die Ehre einer Platzierung sondern sogar noch fantastische Preise für die Sieger:innen:1. Platz: Fotoshooting für das Cover von Fressnapf Friends und ein Fressnapf-Gutschein im Wert von 1000 Euro2. Platz: Ein hochwertiger Robert Thomas Tierhaarstaubsauger sowie ein 150-Euro-Fressnapf-Gutschein3. Platz: Ein 100-Euro-Fressnapf-Foto-Gutschein und eine MIXPIX FotokachelFür alle Teilnehmer:innen gibt es eine MIXPIX Fotokachel.Alle Informationen rund um die Fressnapf Aktion befinden sich unter fressnapf.de/weltkatzentag.Fressnapf überlässt bei der Entscheidung, wer die schönste Katze Deutschlands ist, nichts dem Zufall und ruft alle Tierfreund:innen dazu auf, sich am Voting zu beteiligen! Das Voting zum Titel "Die schönste Katze Deutschlands" erfolgt zwischen dem 26. Juli und 7. August auf fressnapf.de/weltkatzentag. Pünktlich zum Weltkatzentag am 8. August wird dann die Gewinner-Katze verkündet. Die Teilnahmebedingungen für die Fressnapf Aktion "Die schönste Katze Deutschlands (https://www.fressnapf.de/magazin/katze/news/weltkatzentag-2024/?utm_medium=social&utm_source=fr&utm_campaign=wkt&utm_content=advertorial)" finden sich unter fressnapf.de/weltkatzentag-infos.Über die Fressnapf-Gruppe:Die Fressnapf-Gruppe ist europäischer Marktführer für Heimtierbedarf. Seit Eröffnung des ersten "Freßnapf" Fachmarktes 1990 in Erkelenz (NRW) ist Gründer Torsten Toeller unverändert Unternehmensinhaber und Mehrheitseigner. Seit 2024 ist das internationale Private Equity Unternehmen Cinven minderheitsbeteiligt. Sitz der Unternehmenszentrale ist Krefeld, weitere Büros gibt es in Venlo (NL) sowie in den Landesgesellschaften. Die Fressnapf-Gruppe ist aktuell in 14 Ländern aktiv. Heute gehören über 2.600 Fressnapf- bzw. Maxi Zoo-Märkte sowie über 20.000 Beschäftigte aus über 50 Nationen zur Unternehmensgruppe. In Deutschland wird die überwiegende Anzahl der Märkte von selbstständigen Franchisepartnern betrieben, im europäischen Ausland als eigene Filialen. Darüber hinaus ist die Fressnapf-Gruppe Förderer verschiedener, gemeinnütziger Tierschutzprojekte und baut ihr soziales Engagement unter der Initiative "tierisch engagiert" stetig aus. Mit der Vision "Happier Pets. Happier People." versteht sich die Fressnapf-Gruppe kanalunabhängig als kundenzentriertes Handelsunternehmen, welches ein Ökosystem rund um das Haustier erschafft. Zum Sortiment gehören aktuell 16 exklusiv bei Fressnapf | Maxi Zoo erhältliche Marken aller Preiskategorien. Die Mission des Unternehmens lautet: "Wir verbinden auf einzigartige Weise, rund um die Uhr und überall Produkte, Services, Dienstleistungen sowie Tierliebhaber und ihre Tiere und machen so das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher!"Pressekontakt:Firma: Fressnapf Holding SEStraße: Westpreußenstr. 32-38PLZ / Ort: D-47809 KrefeldEMAIL: presse@fressnapf.comOriginal-Content von: Fressnapf Holding SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50841/5821408