Pünktlich zum Beginn der US-Berichtssaison erklimmen der S&P 500 und der Nasdaq Composite täglich neue Rekordhochs. Dies entspricht dem saisonalen Muster: Laut einer Studie der Bank of America sind seit 1928 die ersten zehn Handelstage im Juli die stärkste Börsenphase des Jahres. Die Bilanzsaison, die am Freitag (11.7.) von den Großbanken JP Morgan, Wells Fargo und Citi eingeläutet wird, birgt aber möglicherweise Rückschlagpotenzial, da die Erwartungen hochgesteckt sind. Laut FactSet sollen die Unternehmen im S&P 500 im Q2 eine Gewinnsteigerung von 8,8% ausweisen, was den höchsten Anstieg in einem Quartal seit dem Q1 2022 (+9,4%) bedeuten würde. Bei acht der elf Sektoren wird ein Zuwachs ...

