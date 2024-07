Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -- Die EU Business School (EU) hat ihr drittes Campus-Gebäude, den Upper Sarrià Campus, eröffnet und festigt damit ihre Position als herausragende internationale Business School mit einer Studentenschaft von über 130 Nationalitäten- Der Campus hat eine Kapazität von 900 Studenten und wurde mit einer Investition von über 3 Millionen Euro errichtet- Sie verfügt über mehr als 4.000 m2, die sich auf zwei nebeneinander liegende Gebäude verteilen, die in einem modernen und minimalistischen Stil gestaltet sind und den Studierenden ein perfektes Studienumfeld bieten- Mit dieser Eröffnung wird die EU über 10.000 m2 verfügen, auf denen sie ihre Grund-, Bachelor-, Master- und MBA-Studiengänge, die ausschließlich in englischer Sprache unterrichtet werden, für 2.400 Studenten in ihren drei Campus-Gebäuden in Barcelona anbieten kannEU Business School (EU) (https://www.euruni.edu/), renommierte internationale Wirtschaftshochschule, hat ihren neuen Upper Sarrià Campus eröffnet, der sich im emblematischen Viertel von Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi, befindet. Diese Neueröffnung zeugt vom Wachstum der Schule und ist eine Antwort auf den strategischen Expansionsplan der Institution in Barcelona, wo sie bereits zwei Campusgebäude in der Calle Ganduxer und der Avenida Diagonal besitzt.Der Upper Sarrià Campus verfügt über mehr als 4.000 m2 in zwei nebeneinander liegenden Gebäuden mit vier bzw. sechs Stockwerken, die durch ein großes und offenes Erdgeschoss mit einem geräumigen Empfangsbereich verbunden sind. Das neue Gebäude verfügt über 23 Unterrichtsräume, eine Cafeteria, ein Auditorium mit einer Kapazität von 70 Personen, sechs große Terrassen zum Entspannen und spezielle Bereiche für Gruppenarbeit. Der Campus ist mit interaktiven Whiteboards und modernster Technik ausgestattet. Das im minimalistischen und zeitgenössischen Stil errichtete Gebäude, das den Erfordernissen von Bildung und Nachhaltigkeit Rechnung trägt, nutzt das natürliche Licht und bietet Entspannungs- und Freizeiträume mit Lounge-Bereichen, Tischtennis und Kicker sowie einen Verkaufsbereich. Der Campus hat eine Kapazität von 900 Studenten und wurde mit einer Investition von über 3 Millionen Euro errichtet.Die Einrichtung wird über 10.000 m²2 in Barcelona verfügen, auf denen sie ihre international anerkannten Grund-, Bachelor-, Master- und MBA-Studiengänge, die ausschließlich in englischer Sprache unterrichtet werden, für ihre 2.400 Studenten, von denen 95 % aus dem Ausland kommen, anbieten kann.Die EU Business School bietet sowohl vor Ort als auch online (Digital Campus) betriebswirtschaftliche Studiengänge mit Spezialisierungen von künstlicher Intelligenz bis hin zu digitaler Kommunikation an.https://www.euruni.edu/View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eu-business-school-eroffnet-ihr-drittes-campus-gebaude-in-barcelona-302194995.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Frau Claire Basterfield,Direktorin für Kommunikation der EU Business School,unter c.basterfield@euruni.edu oder telefonisch unter + 34 93 201 81 71Original-Content von: EU Business School, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175653/5821415