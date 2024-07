© Foto: Foto: Nicolas Maeterlinck/ - BELGA/dpa



Ein weiteres Pharma-Schwergewicht will auf dem heiß umkämpften Markt für Gewichtsverlust-Medikamente angreifen. Pfizer hat eine neue Studie seines Präparats Danuglipron vorgestellt.Nachdem die zweimal täglich einzunehmende Variante aufgrund von Nebenwirkungen im letzten Jahr aufgegeben wurde, plant Pfizer nun, mit der weiterentwickelten Pille neue Wege zu gehen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Studie wurden vier Versionen des Medikaments getestet, um eine ausreichende Gewichtsreduktion ohne die bisher aufgetretenen Nebenwirkungen zu erreichen. Pfizer erklärte, dass mehrere Formulierungen ermutigende Ergebnisse zeigten und eine einmal tägliche Einnahme das Potenzial habe, sich auf …