Im Juni haben erneut mehr Passagiere den Flughafen Frankfurt genutzt. Die Zahl steigt im Vergleich zum Vorjahr allerdings nur um schwache 1,4 Prozent an. Im Mai lag das Plus bei 6,9 Prozent. Im Vorjahr lagen die Pfingsttage jedoch im Juni, im diesen Jahr fiel Pfingsten in den Mai. Das könnte das unterschiedliche Passagieraufkommen teils erklären. Ein ...

