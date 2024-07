Bedeutende Kursbewegungen und aktuelle Zahlen

Die Aktie von Plug Power hat einen bemerkenswerten Anstieg erlebt und konnte im letzten Handel einen Kursgewinn von rund neun Prozent verbuchen. Dies führt zu einem aktuellen Aktienkurs von 2,65 EUR. Auch im NASDAQ-Handel zeigte sich die Aktie mit einem Plus von 6,3 Prozent bei 2,86 USD sehr robust. Der Tageshöchstwert lag sogar bei 2,88 USD. Die beachtlichen Kurssprünge lassen einige Anleger über den Beginn einer möglichen Rallye spekulieren. Verglichen mit dem 52-Wochen-Hoch von 13,44 USD vom 20. Juli 2023 bleibt jedoch ein deutlicher Abstand bestehen, da der Kurs derzeit 78,72 Prozent unter diesem Höchstwert liegt.

Aktuelle Geschäftszahlen und zukünftige Erwartungen

Am 9. Mai 2024 veröffentlichte Plug Power die Geschäftszahlen für das am 31. März 2024 endende Quartal. Die Verlustzahlen je Aktie sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, von -0,35 USD auf -0,46 USD. Ebenso verzeichnete das Unternehmen einen signifikanten Umsatzrückgang von 42,81 Prozent, wobei der Umsatz von 210,29 Mio. USD auf 120,26 Mio. USD fiel. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust je Aktie von -1,223 USD. Die künftigen Quartalszahlen werden am 6. August 2024 erwartet, was für Investoren weitere Klarheit bringen könnte.

Dieser Kursanstieg und die detaillierten Geschäftszahlen könnten Auswirkungen auf die Marktstellung und die Wahrnehmung der Anleger haben, die die Entwicklung von Plug Power genau beobachten.

