Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen (ots/PRNewswire) -BitFinancial, ein führender Anbieter von Online-Handelsdienstleistungen, hat kürzlich den Start seiner brandneuen Online-Handelslösung bekannt gegeben, die speziell für deutsche Händler entwickelt wurde. Dieser spannende Schritt markiert einen wichtigen Schritt in den Expansionsbemühungen des Unternehmens und unterstreicht das Ziel, Kunden weltweit eine sichere und funktionsreiche Umgebung zu bieten.Vereinfachter Handel für deutsche Anleger"Wir freuen uns, unsere leistungsstarke neue Plattform auf dem deutschen Markt einzuführen", sagt Evert Warren, ein Sprecher von BitFinancial (https://bitfinancial.info/). "Wir kennen die besonderen Bedürfnisse dieser regionalen Anleger und haben eine Plattform geschaffen, die ihnen die Werkzeuge und Funktionen bietet, die sie benötigen, um in der heutigen schnelllebigen und sich ständig weiterentwickelnden Finanzlandschaft erfolgreich zu sein. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Lösung sowohl die Präferenzen erfahrener als auch unerfahrener Händler erfüllen wird."Die neue BitFinancial-Plattform ist vollständig in deutscher Sprache (sowie in anderen Sprachen) verfügbar, so dass es für Händler jeden Niveaus einfach ist, sich zurechtzufinden und Aufträge zu erteilen. Deutsche Anleger erhalten Zugang zu einer Vielzahl von Handelsprodukten (https://bitfinancial.info/markets), darunter Forex, CFDs auf Aktien, Rohstoffe, Futures und Kryptowährungen.Darüber hinaus stellt die Marke ihren Nutzern fortschrittliche Charting-Tools, umfassende Expertenanalysen und Einblicke zur Verfügung, die es ihnen ermöglichen, die Märkte zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie bieten auch einen professionellen Kundensupport in Deutschland an, der sicherstellt, dass die Händler die Hilfe bekommen, die sie brauchen, wann immer sie sie suchen. Wettbewerbsfähige Spreads und Kommissionen machen es zu einer erschwinglichen Option für verschiedene Arten von Händlern."Wir glauben, dass unsere neue Plattform den deutschen Händlern die volle Kontrolle über Ihre finanzielle Zukunft ermöglicht", so Warren weiter. "Durch die Bereitstellung einer Plattform, die sowohl intuitiv als auch konform mit den deutschen Vorschriften ist, einer breiten Palette von Vermögenswerten, einem engagierten Kundensupport in der Muttersprache und wettbewerbsfähigen Preisen machen wir es den Bürgern leichter denn je, an den Finanzmärkten teilzunehmen."Informationen BitFinancialBitFinancial ist ein führender Online-Handelsanbieter, der seit mehr als 20 Jahren in der Branche tätig ist. Ihr Expertenteam hat eine qualifizierte Auswahl an Handelsinstrumenten und Ressourcen für ihre Kunden zusammengestellt. Von einer umfassenden Marktanalyse bis hin zu einem breit gefächerten Anlageportfolio ermöglicht das Unternehmen seinen Nutzern, Vermögenswerte zu finden, die ihrem Fachwissen entsprechen, und fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie aktualisieren ihre Handelsdienstleistungen ständig entsprechend dem Kundenfeedback und den Branchenstandards, um sicherzustellen, dass die Nutzer immer die bestmöglichen Handelsbedingungen bei dem Broker erhalten.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bitfinancial-erweitert-reichweite-mit-neuer-online-handelsplattform-fur-den-deutschen-markt-302195062.htmlPressekontakt:+44 020 555 6321Original-Content von: BitFinancial, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175654/5821425