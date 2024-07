American Aires wird offizieller Partner von Canada Basketball für EMF-Schutztechnologie

Toronto, ON - 11. Juli 2024 - American Aires Inc. ("American Aires" oder das "Unternehmen") (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF), ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich, folgende Pressemitteilung bekannt zu geben:

In einer Welt, in der Menschen und digitale Verbindungen immer stärker miteinander verwoben sind, machen sich die Verbraucher zunehmend Sorgen über die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen der allgegenwärtigen elektromagnetischen Frequenzen (EMF). Canada Basketball hat heute bekannt gegeben, dass es sich mit Aires Tech zusammengetan hat, um im Vorfeld eines historischen Sommers auf dem Spielfeld das Bewusstsein für den Schutz vor EMF zu schärfen.

Die Vereinbarung ernennt American Aires Inc. (CSE: WIFI) (OTCQB: AAIRF) ("Aires Tech" oder "Aires") zum offiziellen Partner von Canada Basketball und zum offiziellen EMF-Schutztechnologiepartner und unterstreicht damit einen bedeutenden Schritt im Engagement von Aires Tech für Leistungs- und Wellness-Innovationen. Die Komponenten der Partnerschaft umfassen die folgenden Bereiche:

MARKETINGRECHTE: Die mehrjährige Marketingpartnerschaft gewährt Aires Tech exklusive Logonutzung, Werberechte und Aktivierungsmöglichkeiten, die es der Marke ermöglichen, ihre Präsenz und Unterstützung in der gesamten kanadischen Basketballgemeinschaft zu verstärken.

CO-BRANDED CONTENT-SERIE: Aires Tech und Canada Basketball werden gemeinsam eine Content-Serie starten, in der die leistungssteigernde EMF-Schutztechnologie von Aires vorgestellt wird. Dazu gehören auch hirnwissenschaftliche Demonstrationen mit Canada-Basketball-Athleten durch den bekannten Neurowissenschaftler Dr. Nicholas Dogris. Die Serie zeigt exklusives Filmmaterial aus den Trainingslagern der Nationalmannschaft und stellt Persönlichkeiten des kanadischen Basketballs wie Athleten, Trainer und medizinische Experten in den Mittelpunkt.

ZUGANG ZU CANADA BASKETBALL: Aires Tech wird exklusive VIP-Hospitality-Erlebnisse anbieten, die Fans, Angestellten, Investoren und anderen Interessenvertretern im Laufe der Partnerschaft einen noch nie dagewesenen Zugang zu Spielern und geschlossenen Trainingseinheiten gewähren. Diese Initiativen zielen darauf ab, eine engere Verbindung zwischen Basketballfans und ihren Lieblingsteams und -sportlern von Canada Basketball herzustellen.

PRODUKTPROMOTION: Als Teil der Storytelling-Plattform der Partnerschaft werden Aires und Canada Basketball Momente schaffen, in denen die Fans für ihre Begeisterung belohnt werden. Zum Auftakt der Partnerschaft bietet Aires bis zum 31. August 2024 mit dem Promo-Code COMPETE" einen Rabatt von 25 % auf alle seine Produkte an. Halten Sie Ausschau nach weiteren Aktionen und vergünstigten Aires-Produkten bei zukünftigen Canada Basketball-Veranstaltungen.

"Aires Tech basiert auf der Idee, dass Menschen eine bessere Leistung beim Spielen, Denken und Schlafen erfahren, wenn sie von Telefonen und drahtlosen Technologien abgeschirmt oder distanziert sind", sagte Josh Bruni, CEO von Aires Tech. "Die Partnerschaft mit Canada Basketball ermöglicht es uns, deren Fans zu begeistern und die Spieler mit fortschrittlicher Strahlungsmodulationstechnologie auszustatten. Unsere Partnerschaften mit Spitzensportorganisationen wie Canada Basketball und UFC sowie mit einzelnen Sportlern zeigen die praktische Anwendbarkeit und Wirksamkeit unserer EMF-Schutztechnologie. Unsere von Experten begutachtete Forschung zeigt, dass die Produkte von Aires Tech in Bereichen, die für die sportliche Leistung von entscheidender Bedeutung sind, signifikante Vorteile bieten, einschließlich verbesserter Schlafqualität, Erholungszeiten und kognitiver Funktionen. Indem wir diese Vorteile im Wettkampf zeigen, bestätigen wir unsere Technologie und ihr Potenzial, das Leben in der gesamten Gesellschaft zu verbessern."

"Wir freuen uns, Aires Tech im Team von Canada Basketball begrüßen zu dürfen", sagte Michael Bartlett, Präsident und CEO von Canada Basketball. "Wir sind stolz darauf, mit kanadischen Unternehmen und von Kanadiern gegründeten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das Führungsteam von Aires Tech hat erkannt, dass wir in diesem Sommer und darüber hinaus die einmalige Gelegenheit haben, etwas Besonderes zu tun, indem wir das Basketballspiel nutzen, um für die Kanadier von Küste zu Küste nationale Momente zu schaffen. Als Organisation suchen wir ständig nach neuen und innovativen Wegen, um Wettbewerbsvorteile zu erschließen, und durch die Partnerschaft mit Aires Tech freuen wir uns darauf, zu erforschen, wie ihre EMF-Modulationstechnologie die Erholung beschleunigen und das allgemeine Wohlbefinden unserer Athleten auf allen Altersstufen verbessern kann."

Die Partnerschaft mit Canada Basketball ist die zweite große Sportpartnerschaft von Aires Tech innerhalb weniger Monate. Im Juni gab das Unternehmen eine mehrjährige globale Marketing-Allianz mit der UFC bekannt, die darauf abzielt, Gesundheits- und Wellness-Botschaften an die UFC-Athleten und ihre 700 Millionen Fans weltweit zu verbreiten. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf angesehene Sportorganisationen zeigt, wie die Produkte des Unternehmens die optimale Leistung und das Wohlbefinden in hochbelasteten Umgebungen unterstützen können. Für die Kunden bedeutet dies, dass sie Zugang zu Technologien haben, die unter den anspruchsvollsten Bedingungen validiert wurden. Für die Marke ist es eine Gelegenheit, Glaubwürdigkeit aufzubauen und ihre Reichweite zu vergrößern, indem sie den Einfluss prominenter Sportler nutzt, um die Relevanz ihrer Lösungen in der vernetzten Welt von heute zu unterstreichen.

Darüber hinaus unterhält die Marke eine Investorenbeziehung mit dem in Kanada geborenen Eishockeystar John Tavares. Tavares schloss sich der kürzlich gestarteten AiresAthletes-Kampagne an, die American Aires erstmals am 5. März 2024 ankündigte, als Maycee "The Future" Barber, eine beeindruckende Präsenz in der Frauen-Fliegengewichtsklasse der Ultimate Fighting Championship (UFC), der erste Athletenpartner der Kampagne wurde.

Weitere Informationen über Aires' Partnerschaft mit Canada Basketball und seine innovative EMF-Schutztechnologie finden Sie unter www.airestech.com.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert.

Über Kanada Basketball

Canada Basketball ist die nationale Sportorganisation für den Basketballsport in Kanada. Canada Basketball wird weltweit respektiert und ist vom Internationalen Basketballverband (FIBA) und der kanadischen Regierung als alleiniger Dachverband des Amateurbasketballs in Kanada anerkannt. Canada Basketball, eine gemeinnützige Organisation, vertritt alle Basketballinteressen und übernimmt die Führung, Koordination und Leitung in allen Bereichen des Basketballs.

