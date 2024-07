Diese innovativen Unternehmen krempeln die Immobilienwirtschaft um

Alte Methoden und Geschäftsmodelle in der Immobilienwirtschaft werden durch neue Technologien und nachhaltige Ansätze sowohl ergänzt als auch herausgefordert.

Unternehmen, die diese neuen Möglichkeiten nutzen, verändern grundlegend unsere Art zu bauen, zu wohnen und zu arbeiten. Vier innovative Unternehmen stechen dabei besonders hervor: STYX, Bambus, Optiml und ImmoAssist. Sie setzen neue Impulse, indem sie moderne Technologien mit innovativen Geschäftsmodellen verbinden.

STYX

Von der Idee zum Mark: Startups, die das "Städtische" neu denken und durch den Zugang zu den Urban Living Labs erhebliche Wettbewerbsvorteile erlangen. © Teamfoto, STYX

Die 2020 gegründete Unternehmergemeinschaft Styx Urban Investments unterstützt Startups in Bereichen wie PropTech, ConTech, Clean- & GreenTech. Das Team besteht aus erfahrenen Unternehmern, Immobilienexperten, Ökosystem-Architekten, Finanzexperten und Unternehmensleitern, die gut in den Geschäftsgemeinschaften einiger der lebendigsten Städte Europas vernetzt sind. Mit über 25 Millionen in Venture Capital investierten Euros und mehr als 100 Millionen Euro verwaltetem Immobilienvermögen hat STYX bereits mehr als 15 Unternehmen erfolgreich etabliert.

Das Ziel von STYX ist es, Unternehmen mit mutigen Ideen zu fördern und Gebäude für grünere und lebenswertere Städte auszurüsten. Dafür stellen sie den Startups das nötige Wissen, Testmöglichkeiten und Anfangskapital zur Verfügung.

Neben der traditionellen VC-Finanzierung profitieren die Startups von den STYX Urban Living Labs an verschiedenen europäischen Standorten. Diese Labs helfen den Gründern, schneller auf den Markt zu kommen und sich auf weitere Finanzierungsrunden vorzubereiten, indem sie ihre Lösungen mit potenziellen Nutzern und Kunden testen und validieren.

Die Urban Living Labs ermöglichen es den Startups, ihre Ideen in echten Gebäuden und Betriebsstrukturen zu erproben, zu validieren und vorzuführen.

Durch das umfangreiche Partnernetzwerk und den Zugang zu lokalen Immobilienexperten bekommen die Gründer unmittelbares Feedback, was ihnen hilft, ihre ersten Erfolgsgeschichten zu schreiben und weiter zu wachsen. STYX beteiligt sich schon in der klassischen business angel stage und in Pre-Seed Runden mit bis zu 200.000€ an Startups.

Bambus

Den Immobilieneigentümern klare und zielgerichtete Liquiditätsoptionen entsprechend ihren Bedürfnissen bieten und sie dabei unterstützen. © Bambus-Gründer-Duo Patrick Wollner und Franz Hoerhager.

Die Bambus Immobilien GmbH ist ein unabhängiges Unternehmen aus Österreich und Deutschland, das sich auf flexible Immobiliennutzung spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 2018 bietet Bambus Immobilienbesitzern an, einen Teil ihrer Immobilie zu verkaufen, um finanzielle Mittel freizusetzen, ohne dass sie ihr Zuhause aufgeben müssen. Dieses Teilverkaufsmodell ermöglicht es den Eigentümern, weiterhin in ihrer Immobilie zu wohnen, während Bambus als Miteigentümer im Grundbuch eingetragen wird.

Das Unternehmen legt großen Wert auf Transparenz, Sicherheit und einfache Prozesse. Jeder Schritt, vom Antrag bis zur Vertragsunterzeichnung, ist klar und nachvollziehbar gestaltet. So können Kunden ihre finanziellen Optionen besser verstehen und nutzen. Bambus ermöglicht den Eigentümern, den verkauften Anteil jederzeit zurückzukaufen oder die gesamte Immobilie zu verkaufen. Für die Nutzung des verkauften Anteils erhebt Bambus eine Nutzungsgebühr.

Zusätzlich zur finanziellen Flexibilität bietet Bambus umfassende Beratungsdienste an. Die Experten des Unternehmens entwickeln individuelle Lösungen, die auf die besonderen Bedürfnisse der Eigentümer zugeschnitten sind. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Optimierung von Immobilienvermögen in Österreich und Deutschland haben Franz Hoerhager und Mag. Sebastian Pfisterer bereits mehrere tausend Anträge erfolgreich bearbeitet und ihren Kunden geholfen, ihre Vermögenswerte effektiv zu nutzen.

Optiml

Innovatoren und Klimaoptimisten: Experten für nachhaltiges Bauen und Marktspezialisten für die Erreichung des Netto-Null-Energiegebäudes. © Teamfoto Optiml

Optiml wurde im November 2022 gegründet und ist aus einem akademischen Projekt an der ETH Zürich hervorgegangen. Das Unternehmen entwickelt Optimierungsalgorithmen, die Rentabilität mit Nachhaltigkeit und Prognosemethoden kombinieren. Diese Algorithmen sind das Herzstück der Lösungen, die Optiml heute anbietet.

Das Hauptziel von Optiml ist es, die Immobilienbranche zu verändern und den Weg zu Netto-Null-Immobilien zu ebnen. Mit ihrer wissenschaftsbasierten SaaS-Lösung hilft Optiml Unternehmen, ihre Gebäude nachhaltiger zu gestalten, alte Technologien zu ersetzen und ihre Geschäftsprozesse effizienter zu machen. Dabei liegt der Fokus auf der Minimierung der Umweltauswirkungen und der Förderung einer nachhaltigen Zukunft.

Optiml wird von Investoren wie Innovation Endeavors, Planet A und WSG unterstützt, die alle tief in der Immobilien- und Klimatechnologiebranche verwurzelt sind. Außerdem wurde Optiml als einer der sechs Gewinner des renommierten W.A. De Vigier Awards 2024 ausgezeichnet, was ihre innovative und einflussreiche Rolle in der Branche weiter hervorhebt.

ImmoAssist

ImmoAssist bietet eine Software zur automatisierten Immobilienverwaltung. © Laurens Pohl, Foudner von immoAssist.

ImmoAssist wurde entwickelt, um die moderne Immobilienverwaltung zu revolutionieren. Die Plattform wurde von erfahrenen Softwareexperten und Immobilieninvestoren konzipiert, um die Verwaltung von Immobilien effizienter und skalierbarer zu gestalten. ImmoAssist bietet eine benutzerfreundliche und effektive Lösung, die umfassende Expertise vereint.

Die Software automatisiert viele Aspekte des Immobilienmanagements und ist speziell auf das österreichische Mietrechtsgesetz (MRG) abgestimmt. Nutzer können alle ihre Immobilien übersichtlich verwalten, seien es Wohnungen, Gewerbeimmobilien oder Parkplätze. Die Plattform erlaubt die Verwaltung von Mietverträgen, optimiert Mieteinnahmen durch Wertsicherungen und automatisiert die Erstellung von Vorschreibungen und Mahnungen. Da die Software cloud-basiert ist, kann man jederzeit und überall darauf zugreifen.

Mit ImmoAssist haben Eigentümer immer einen zentralen Überblick über ihre Daten, Einnahmen und Verträge. Die Software bietet Funktionen wie Index-Anpassungen nach MRG, automatische Mietkontrollen, professionelles Mahnwesen und eine E-Banking-Schnittstelle zur Erfassung von Mietzahlungen. Zudem sind zukünftige Features wie ein umfassendes Controlling-Dashboard in Entwicklung, um die Immobilienverwaltung noch weiter zu verbessern und zu vereinfachen.

